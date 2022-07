Afbeeldingen Steam-games mogen binnenkort geen marketingteksten meer bevatten

Ontwikkelaars en uitgevers mogen vanaf 1 september geen marketingteksten meer laten zien in banners en andere afbeeldingen van hun games op Steam. Dat betekent dat onder meer reviewscores en logos van awards niet meer zichtbaar mogen zijn in de afbeeldingen.

Het is Valve opgevallen dat de afbeeldingen bij games steeds meer marketingteksten bevatten, schrijft het platform. In sommige gevallen valt de naam van de game niet meer op. Daarom heeft Steam nieuwe regels opgezet, die vanaf 1 september ingaan. De inhoud van de afbeeldingen mogen alleen artwork, de naam, en eventuele officiële ondertitels van het spel bevatten. Wat niet mag, zijn de namen en logo's van awards, reviewscores, kortingsacties of tekst en beeld die andere titels promoten. De banners zijn onder andere te zien in gebruikers' Steam-bibliotheken.

"We begrijpen dat ontwikkelaars spelers willen overtuigen van de kwaliteit van hun games. Maar Steam heeft al ruimte op de winkelpagina's om deze informatie te presenteren. Daar hebben quotes uit recensies, scores en speciale awards elk hun eigen plek en kunnen klanten die informatie makkelijk vinden", schrijft Steam.

Voor het aankondigen van grote updates of seizoensevenementen gelden andere regels. Daarbij mogen afbeeldingen van games worden voorzien van tijdelijke notities, die maximaal een maand zichtbaar mogen zijn. De tekst mag alleen de nieuwe content aanprijzen en moet te lezen zijn in alle talen die het spel ondersteunt.