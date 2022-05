Steam-tool toont gebruikers of hun games compatibel zijn met Steam Deck

Valve heeft een pagina online gezet waarmee Steam-gebruikers met hun account kunnen inloggen om te zien welke games uit de bibliotheek volledig compatibel zijn met de aankomende Steam Deck-console en bij welke games er nog wat aanpassingen nodig zijn of ondersteuning ontbreekt.

Steam-gebruikers dienen op een speciale pagina in te loggen met hun Steam-account, waarna een overzicht verschijnt van games uit de Steam-bibliotheek die volledig geverifieerd zijn voor de Deck. Die games krijgen een groen vinkje en werken naar behoren op de Steam Deck, inclusief alle functies. Ook moeten die games zonder problemen functioneren met de ingebouwde besturing en de standaard ingestelde grafische configuratie. Daarnaast moet de interfacetekst goed leesbaar zijn op de aankomende handheldconsole en worden Steam Deck-controllerpictogrammen weergegeven.

Onder de categorie 'geverifieerd' staat de categorie 'speelbaar'. Over de games die bij die laatste categorie staan weergegeven, zegt Valve het volgende: "De testen van Valve geven aan dat deze titels uit je Steam-bibliotheek werken op de Steam Deck, maar dat er mogelijk extra aanpassingen nodig zijn om ze te navigeren of in te stellen."

Verder is er een categorie van games uit de Steam-bibliotheek die momenteel niet werken op de Steam Deck, maar die ondersteuning kan wellicht op een later moment worden toegevoegd. Tot slot is er een categorie van games die niet zijn getest op compatibiliteit met de nieuwe console, maar die wellicht wel werken. Alle games uit de bibliotheek zijn te installeren op de handheld; de waardering van de compatibiliteit heeft daar geen invloed op.

Valve maakt duidelijk dat deze tool nog een incompleet beeld geeft. Het proces van het testen van nieuwe games voor de Deck vindt nog altijd plaats. Dat zal ook nog doorgaan, nadat het nieuwe apparaat beschikbaar is. Dat zal vanaf vrijdag het geval zijn, waarna de eerste modellen vanaf 28 februari worden verzonden. De Steam Deck beschikt over een semi-custom apu van AMD met vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute-units.