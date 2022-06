Bungie ondersteunt Destiny 2 niet op SteamOS en Proton en waarschuwt voor bans

Bungie heeft duidelijkheid gegeven over of Destiny 2 speelbaar wordt op de Steam Deck. Dat gaat voorlopig niet gebeuren en spelers die de game via omwegen toch proberen te spelen op de handheld van Valve, kunnen er een ban voor krijgen.

De Steam Deck is vorige week uitgebracht en ondersteunt al honderden games uit de Steam-bibliotheek. Bij een aantal games wordt er nog aan ondersteuning gewerkt en voor een aantal games is er nog onduidelijkheid of er ondersteuning komt. Bungie heeft nu duidelijkheid verschaft over de ondersteuning voor Destiny 2 op zijn website: deze ondersteuning komt er voorlopig niet.

Alleen als Steam Deck-gebruikers Windows installeren, kunnen ze Destiny 2 opstarten, schrijft Bungie. Als spelers de game via SteamOS proberen op te starten, worden ze teruggestuurd naar hun gamebibliotheek. Bungie voegt daar nog aan toe dat als spelers proberen Destiny 2 toch te laten draaien in SteamOS, ze het risicio lopen op een ban.

Bungie is overigens niet het enige gamebedrijf dat Steam Deck voorlopig niet gaat ondersteunen. Ook Epic Games heeft aangegeven dat het populaire Fortnite geen update krijgt om Steam Deck te ondersteunen.

Steam Deck is de handheld van Valve die eind vorige maand uitkwam. Tweakers heeft de handheld gereviewd voor de release. Valve wil zoveel mogelijk games die beschikbaar zijn op Steam werkend krijgen op de handheld. Op de website van ProtonDB wordt bijgehouden welke games speelbaar zijn op de Steam Deck.