Bungie heeft Destiny 2-livestream gepland op 23 augustus

Bungie gaat op 23 augustus een Destiny 2-livestream uitzenden. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar in de uitzending meer informatie gaat geven over de Lightfall-uitbreiding. Het is nog niet bekend hoe laat de livestream gaat beginnen.

Bungie plaatste donderdag een teaser van de Lightfall-uitbreiding met daarin een aankondiging van de livestream. Meer informatie over de uitbreiding, zoals een specifieke releasedatum, heeft de ontwikkelaar niet gegeven in de teaser. Lightfall was in 2020 aangekondigd en moet volgend jaar verschijnen. Het is aannemelijk dat Bungie in de livestream ook meer gaat vertellen over het achttiende seizoen van zijn shooter, die op 23 augustus van start gaat.

De laatste Destiny 2-uitbreiding was The Witch Queen, die op 22 februari 2022 verscheen. De uitbreiding voegt een nieuw wapentype toe en een nieuw craftingsysteem. Bungie blijft Destiny 2, dat in 2017 uitkwam, de komende jaren ondersteunen en wil uitbreidingen blijven maken. In februari maakte de ontwikkelaar bekend dat het volgend jaar een kantoor gaat openen in Amsterdam.