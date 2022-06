Crossplay in Destiny 2 staat vroegtijdig aan maar wordt weer uitgeschakeld

Spelers van Destiny 2 merken op dat crossplay is geactiveerd en ze dus samen kunnen spelen met gamers op andere platforms. Die functie is in de maak, maar nog niet klaar, zegt Bungie. Crossplay wordt weer uitgeschakeld.

'Sommige spelers hebben een sneak peek gehad voor crossplay', schrijft Bungies communitymanager op Twitter. 'Het is niet de bedoeling dat dit al live staat en niet representatief voor de volledige ervaring', vervolgt hij.

Bungie gaat publieke toegang tot crossplay later deze week weer uitschakelen, maar tot die tijd kunnen spelers er gebruik van maken. Dat werkt nog niet probleemloos, merken spelers op. Dat is dan ook de reden dat de functie officieel nog niet beschikbaar is.

Eind vorig jaar maakte Bungie bekend dat Destiny 2 in 2021 crossplay krijgt tussen alle platforms, maar wanneer is niet bekend. De game is beschikbaar op de pc en Stadia, de PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X en S. Het was al mogelijk om accounts en savegames over te zetten tussen de verschillende platforms. Destiny 2 is sinds vorig jaar ook gratis speelbaar.