Bungie breidt uit en wil volgend jaar kantoor openen in Amsterdam

Gameontwikkelaar Bungie breidt uit en wil een eerste internationaal kantoor openen. Daarvoor heeft het bedrijf Amsterdam uitgekozen. Het lijkt er niet op dat de studio hier spellen gaat ontwikkelen.

In Amsterdam wil Bungie de uitgever- en marketingafdelingen huisvesten, schrijft het bedrijf. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van spellen in het hoofdkantoor blijft, in Bellevue in de staat Washington. Dit hoofdkantoor groeit van ruim 7800 vierkante meter naar meer dan 19.000 vierkante meter. In de herfst van 2022 moet deze uitbreiding klaar zijn. Bungie schrijft niet hoeveel meer werknemers het met de uitbreiding kan huisvesten.

Met de uitbreiding van het hoofdkantoor wil de studio de verdere ontwikkeling van Destiny 2 versterken, terwijl het tegelijkertijd aan nieuwe games werkt. Bungie spreekt over 'nieuwe verhalen in het Destiny-universum' en over games in nieuwe universums. Het bedrijf geeft vooralsnog geen details over die nieuwe games, naast dat het voor 2025 'minimaal één' spel in een nieuw universum wil uitbrengen.