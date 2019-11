Bungie verhelpt bug en brengt Destiny-servers weer online

Bungie is erin geslaagd de servers voor Destiny en Destiny 2 weer online te zetten, nadat een probleem ervoor zorgde dat spelers niet in konden loggen. De problemen lijken vroeg op vrijdag te zijn ontstaan.

In een tweet laat Bungie zaterdagochtend weten de servers weer online te hebben gezet. Eerder gaf het bedrijf aan een probleem te hebben gevonden in de 'core services' van de Destiny-servers, waardoor het geheel offline gehaald moest worden om een reparatie toe te passen.

Spelers meldden op vrijdag dat zij niet meer in konden loggen op de game. Daarbij kregen zij verscheidene error-codes te zien, waaronder 'Weasel'. Inmiddels moet het dus weer mogelijk zijn om in te loggen, maar omdat veel spelers tegelijk dit proberen te doen, kunnen er nog verbindingsproblemen optreden. Die zouden later op zaterdag verholpen moeten zijn.