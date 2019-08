Bungie stelt gratis versie Destiny 2 en Shadowkeep-uitbreiding twee weken uit

Destiny 2: New Light, de komende free-to-playversie van de game, is uitgesteld tot 1 oktober. Eerder zei ontwikkelaar Bungie de gratis versie op 17 september uit te brengen. Ook de betaalde standalone-dlc Shadowkeep is uitgesteld.

Bungie schrijft op zijn website dat naarmate de verschijningsdatum dichterbij komt gebleken is dat er wat meer tijd nodig is. Wat er nog aangepast zal worden in de twee weken is niet duidelijk. Bungie meldt ook dat het nu het onafhankelijk is, dergleijke beslissingen zelf kan nemen. Begin dit jaar stopte Bungie de samenwerking met Activision. Het bedrijf gaat sindsdien zelfstandig verder en heeft de rechten op Destiny in eigen handen kunnen houden.

In juni tijdens de E3 kondigde Bungie aan dat er een gratis versie van Destiny 2 komt. Die versie krijgt de titel New Light en bevat ook de Curse of Osiris- enWarmind-uitbreidingen die al voor de game verschenen. Tegelijkertijd komt er ook een nieuwe uitbreiding getiteld Shadowkeep. Spelers moeten daar wel voor betalen, maar het is niet nodig om eerdere uitbreidingen aan te schaffen. Shadowkeep speelt zich af op de maan.