Bungie geeft toe dat valsspelen in Destiny 2 aanzienlijk is toegenomen

Bungie heeft beloofd dat het valsspelen in Destiny 2 harder gaat aanpakken, waarmee het tegemoet komt aan klachten van spelers. Volgens de ontwikkelaar is het aantal valsspelers sinds januari met 50 procent toegenomen.

Op zijn website legt Bungie uit welke stappen het gaat nemen. Het bedrijf legt uit dat het aantal valsspelers sinds het uitbrengen van Trials aanzienlijk is toegenomen en dat dit voor veel frustratie bij spelers zorgt. Om valsspelen tegen te gaan wordt er samengewerkt met Valve om ddos-aanvallen tegen te gaan, en daarnaast zijn er in de afgelopen tijd aanzienlijk meer bans uitgedeeld.

Daarnaast heeft Bungie op zijn website een lijst gezet van de meest voorkomende cheats, waaronder oneindig munitie, wallhacks en aimbots. In de komende tijd worden er meer mensen aangesteld om dergelijke valsspelers aan te pakken. Er zijn ook nog maatregelen waar Bungie vooralsnog niet publiekelijk wil uitweiden.

Ook wordt er gesproken over Trials, een pvp-modus die enige tijd geleden is toegevoegd. Bungie is van plan verbeteringen toe te voegen, onder meer door de speelmodus aantrekkelijker te maken voor spelers die minder goed zijn in de game.