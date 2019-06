Destiny 2 krijgt gratis versie, Shadowkeep-uitbreiding en crosssaves

Bungie heeft enkele toekomstplannen voor zijn Destiny 2-titel bekendgemaakt. Het spel krijgt in september een nieuwe uitbreiding met de naam Shadowkeep. Ook komt er een free-to-playversie en crosssaves over meerdere platformen.

Bungie brengt de free-to-play-versie van Destiny 2 onder de naam Destiny 2: New Light uit en hierbij gaat het om de basisversie van het spel. Dat is inclusief de content die Bungie in het eerste jaar na verschijning uitbracht zoals Curse of Osiris en Warmind. De gratis versie bevat onder andere de campagne en enkele pvp-modi.

Het gamebedrijf kondigde tijdens een livestream ook de nieuwe uitbreiding voor het spel aan, Shadowkeep. Deze speelt zich af op de maan en markeert een reünie met een oude bekende, Eris Morn. De uitbreiding is standalone te spelen en de aanschaf van eerdere uitbreidingen is dus niet vereist. Hetzelfde zal gelden voor komende expansiepakketten.

Opvallend is verder de aankondiging van crossplay-saves. Dit betekent dat spelers hun voortgang bij het ene platform kunnen opslaan om het spel op een ander platform weer op dat punt te kunnen hervatten. Bungie toonde in zijn aankondigingsvideo nog de opties voor crossplay op de Xbox One, pc en Google Stadia, maar inmiddels spreekt het bedrijf van 'alle platformen', waarmee duidelijk is dat ook Sony aan boord is.

Het is de eerste grote aankondiging van Bungie zonder Activision als uitgever. Dat betekent onder andere dat Destiny 2 voor de pc vanaf september niet meer via het Battle.net-platform maar via Steam gedistribueerd wordt. Bungie belooft dat bestaande spelers die zo bijvoorbeeld Shadowkeep kopen alle progressie behouden. Tenslotte beloofde Bungie niet meer aan exclusives te doen zodat wapens en maps voor alle platformen beschikbaar komen.