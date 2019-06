Larian Studios kondigt Baldur's Gate III voor pc en Google Stadia aan

De Gentse gamestudio Larian heeft Baldur's Gate III aangekondigd. De rpg verschijnt op pc en Googles Stadia-platform maar wanneer is nog niet bekend. Wel is er een cinematische trailer uitgebracht.

Baldur's Gate III heeft inmiddels een Steam-pagina met een tba als verschijningsdatum. In de trailer die Larian Studios publiceert is een lid van de Flaming Fist-organisatie van huurlingen in Balder's Gate te zien, die langzaam verandert in een Mind Flayer-monster, oftewel een Illithid. Gameplaybeelden zijn nog niet te zien en ook overige details over het spel ontbreken nog, behalve dat dit op pc en Google Stadia verschijnt.

De directeur van de Belgische studio Larian Studios, Swen Vincke, vertelt dat hij Dungeons & Dragons-uitgever Wizard of the Coasts benaderde om Baldur's Gate III te maken, maar aanvankelijk afgewezen werd. Na het verschijnen van Larians Divinity: Original Sin 2 nam de uitgever toch contact op met de studio met het aanbod de game te ontwikkelen. Vincke vertelt dat het om de grootste game van de studio tot nu toe gaat en dat zijn bedrijf in omvang moest verdrievoudigen.

Baldur's Gate is een serie van rpg's die plaatsvinden in de Forgotten Realms-fantasiewereld van Dungeons & Dragons. Het eerste spel verscheen in 1998, gemaakt door BioWare, en nadien is Baldur's Gate in twee series opgesplitst: de Bhaalspawn Saga en de Dark Alliance. Al eerder was sprake van een Baldur's Gate III, namelijk The Black Hound , maar dat spel werd in 2003 geschrapt. Een Baldur's Gate III die in 2009 moest verschijnen en die door Obsidian Entertainment gemaakt zou worden kwam er uiteindelijk ook niet.

Larian Studios is in 1996 opgericht door Swen Vincke en heeft zich gespecialiseerd in omvangrijke rpg's. De studio kreeg bekendheid met zijn langlopende Divinity-serie, waarvan Divinity: Original Sin 2 de recentste is.