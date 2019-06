Larian Studios plaatst teaser die waarschijnlijk verwijst naar Baldur's Gate III

Een teaser op de website van Vlaamse gameontwikkelaar Larian Studios verwijst waarschijnlijk naar de komst van Baldur's Gate III. Op de site staat alleen een 'III', maar de metadata in de pagina wezen naar Baldur's Gate.

Aanvankelijk viel op Larian.com alleen een kort videootje met een 'III' te zien, maar die is nu vervangen door een 'III' met tentakels die om de tekens heen kronkelen. In de metadata van die eerste video stonden verwijzingen naar Baldur's Gate III, Dungeons & Dragons en Wizards of the Coast. Dat ontdekte Twittergebruiker @kunkken. Die eerste video is nu weggehaald, maar @kunkken heeft hem op Dropbox gezet. In de metadata van de nieuwe video wordt verwezen naar 'Swen's Birthday Party'. Swen Vincke, oprichter van Larian Studios, was onlangs jarig.

Oorspronkelijk komt Baldur's Gate van BioWare, maar die heeft sinds 2001 niet meer aan de franchise gewerkt. Intussen zijn nieuwe delen, uitbreidingen en remasters verzorgd door Snowblind Studios, Black Isle, Overhaul Games en Beamdog. Gezien de franchise duidelijk niet vast zit aan een enkele ontwikkelaar, is het niet uitgesloten dat Larian het stokje overneemt. Daarbij komt ook nog eens kijken dat de studio al veel ervaring heeft met isometrische fantasy-rpg's.

Zoals het vaker gaat met teasers, is het niet duidelijk wat de volgende onthulling wordt en wanneer deze plaatsvindt. Het is ook niet uitgesloten dat de 'III' verwijst naar Divinity: Original Sin 3. Het tweede deel in deze serie van Larian kwam in 2017 uit, dus mogelijk is de studio ver genoeg met de ontwikkeling om een aankondiging te doen.