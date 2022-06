Titel Baldur's Gate III Platform Windows, Stadia Ontwikkelaar Larian Studios Uitgever Larian Studios Releasedatum 2021

En toen, inmiddels ruim een jaar geleden, was er opeens de aankondiging van Baldur's Gate III. Tot groot enthousiasme van veel fans, want een nieuwe Baldur's Gate is koren op de molen van liefhebbers van klassieke rpg's. Dat de nieuwe editie wordt gemaakt door het Vlaamse Larian Studios leidde daarbij alleen maar tot meer enthousiasme. Larian is succesvol met de Divinity-serie die nadrukkelijk is gebaseerd op de grote rpg's van weleer, waaronder Baldur's Gate en daaropvolgende succesnummers als Icewind Dale en Planescape: Torment.

Toch is er ook minder goed nieuws. Ontwikkelaar Larian Studios geeft aan dat men nog minstens een jaar nodig heeft om Baldur's Gate III af te ronden. Veel beter nieuws is dat de game nu al speelbaar is. Als je bereid bent om de volle mep (60 euro) neer te leggen voor de game, kun je nu al aan de slag met de early-accessversie die is te vinden op Steam. Heel Act I is dan speelbaar, terwijl Larian het komend jaar Act II en III hoopt af te ronden.

Early access

De game - en dus ook de early access-versie - begint uiteraard zoals je van de meeste rpg's gewend bent: met het aanmaken van het personage waarmee je op avontuur wil. Dat is hier een zeer uitgebreid proces waarbij veel te kiezen valt. Voordat je op pad kunt, kies je de Origin, Race, Appearance, Class, Skills en Abilities van je character en elk van die onderdelen bevatten op zich weer heel wat opties. Om een voorbeeld te geven: alleen al bij het eerste tabblad kun je kiezen uit zes verschillende Origins die je kunt combineren met twaalf verschillende Backgrounds. Onder de volgende tab vind je acht Races waar je uit kunt kiezen en waarvan sommige ook nog twee of drie subraces hebben. De keuzeopties zijn zo uitgebreid dat je bijna zou willen dat Larian wat presets had gemaakt. Daar leent de studio zich echter niet voor, en dat geldt eigenlijk ook voor Baldur's Gate als serie.