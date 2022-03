Larian neemt ontwikkelaar Switch- en iPad-ports Divinity: Original Sin 2 over

De Belgische gamestudio Larian heeft BlitWorks overgenomen en opent een nieuwe vestiging in Barcelona, waar de medewerkers van dat bedrijf aan de slag gaan. BlitWorks was eerder verantwoordelijk voor het porten van Divinity: Original Sin 2 naar de Switch en iPad.

De studio in Barcelona is de zevende locatie van de van oorsprong Belgische ontwikkelaar, schrijft GamesIndustry.biz. Het team dat er aan de slag gaat, bestaat uit de voormalige werknemers van BlitWorks, dat ook in de Spaanse stad is gevestigd. Larian heeft dat bedrijf overgenomen voor een onbekend bedrag.

BlitWorks is een studio met 35 werknemers gespecialiseerd in het maken van ports voor consoles en mobiele apparaten. Larian werkte al samen met BlitWorks voor de ports van Dvinity: Original Sin 2 naar de Nintendo Switch en de iPad. De studio maakte verder diverse ports van Fez en werkte mee aan de ontwikkeling van Spelunky 2.

Na de overname blijft BlitWorks zelfstandig indiegames uitgeven, maar het ontwikkelteam gaat zich volledig focussen op de titels van Larian. Mogelijk betekent dit dat er meer mobiele ports van Larian-games aankomen, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Larian Studios werkt momenteel aan Baldur's Gate III, die rpg is sinds eind vorig jaar beschikbaar via Early Access.