Baldur's Gate III-dev raadt spelers aan om early access-bestanden te verwijderen

Ontwikkelaar Larian Studios raadt spelers die Baldur's Gate III in early access gespeeld hebben aan om savebestanden en mods te verwijderen, en de volledige game te deïnstalleren. De game neemt ongeveer 122GB in beslag en preloaden is niet mogelijk voor de release op 3 augustus.

Volgens Larian Studios is het verwijderen van de game en de savebestanden van de early access nodig om bestandsconflicten bij de officiële release te voorkomen. Ook mods dienen vooraf verwijderd te worden. Op Steam heeft de ontwikkelaar een handleiding geplaatst voor spelers die zich willen voorbereiden op de release van Baldur's Gate III. Naast het verwijderen van savefiles, de early access en mods, raadt de studio aan om de game enkel te installeren op een ssd.