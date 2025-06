Baldur's Gate 3 komt later dit jaar naar Xbox, zonder splitscreen voor Series S

Larian Studios brengt Baldur's Gate 3 later dit jaar toch uit voor de Xbox. De game komt uit voor zowel de Series X als S, maar bij die laatste zit dan geen splitscreen-co-opmodus. Dat was eerder een reden om de game niet voor de consoles uit te brengen.

Ontwikkelaar Swen Vincke van Larian Studios bevestigt dat de uitgever samenwerkt met Microsoft om een release voor de Xbox toch mogelijk te maken. Aanvankelijk zou Baldur's Gate niet uitkomen voor de next-gen Xbox-consoles omdat bepaalde onderdelen te zwaar zouden zijn voor de zwakkere Series S. Nu zegt Vincke afspraken te hebben gemaakt met Microsoft.

De game krijgt op de Series X wel een co-opmodus met splitscreenfunctionaliteit. Op de Series S ontbreekt die modus, omdat dat de game te traag zou maken. De ontwikkeling van die modus was volgens Vincke en andere ontwikkelaars dermate moeilijk, dat een Xbox-release vooralsnog niet zou komen. Naast de splitscreenmodus komt er ook een cross-saveoptie voor Steam-spelers. De Xbox-release voor beide consoles moet 'later dit jaar' plaatsvinden, maar een definitieve datum is nog niet bekend.