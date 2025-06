Larian Studios brengt Baldur's Gate III uit voor de pc

De Belgische ontwikkelaar Larian Studios heeft Baldur's Gate III uitgebracht via Steam, GoG en Nvidia GeForce NOW. De Digital Deluxe Edition van de rpg komt op 3 september uit voor de PlayStation 5. Er moet in september ook een Mac-versie uitkomen.

Baldur's Gate III is zoals voorgaande delen in de franchise een op Dungeons & Dragons gebaseerde rpg waarbij de speler een fantasyverhaal doorloopt en eigen keuzes kan maken. In de game zitten elf rassen waaruit spelers kunnen kiezen voor hun personage: Human, Githyanki, Half-Orc, Dwarf, Elf, Drow, Tiefling, Halfling, Half Elf, Gnome en Dragonborn. Gevechten zijn turn-based en alle dialogen zijn ingesproken door stemacteurs.

De derde Baldur's Gate is de eerste game in de franchise die door Larian Studios wordt gemaakt en tegelijk de eerste nieuwe Baldur's Gate-game sinds 2004. Het spel speelt zich af in de Forgotten Realms-campagnesetting van Dungeons & Dragons, zoals ook eerdere titels uit de franchise, toen nog gemaakt door BioWare. Baldur's Gate III zou oorspronkelijk pas eind augustus uitkomen, maar werd eerder dan gepland uitgebracht. Tegelijk werd de komende PS5-versie iets uitgesteld.