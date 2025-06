Baldur's Gate III haalt top tien meest gespeelde Steam-games ooit

Rollenspel Baldur's Gate III van Larian Studios is minder dan een week na de release toegetreden tot de top tien meest gespeelde Steam-games ooit. De game telde onlangs ruim 800.000 gelijktijdige spelers, waarmee hij op plek negen terechtkomt.

Op zijn piek had Baldur's Gate III 814.666 gelijktijdige spelers op Steam, blijkt uit cijfers van SteamDB. De game staat daarmee áchter de pieken van games als CS:GO, PUBG: Battlegrounds, Cyberpunk 2077 en Elden Ring, maar vóór titels als Apex Legends, Valheim, Call of Duty en GTA V. In de afgelopen 24 uur was Baldur's Gate III de op een na meest gespeelde game, achter Counter-Strike: Global Offensive.

Baldur's Gate III kwam op 3 augustus uit, na een eerdere periode in Early Access. Het betreft een rpg die zich afspeelt in het universum van Dungeons & Dragons. Het spel is gemaakt door Belgische ontwikkelaar Larian Studios, onder meer bekend van Divinity: Original Sin 2. Baldur's Gate III is na de release zeer positief ontvangen door spelers en critici. De game heeft een Metacritic-score van 95 en momenteel is 95 procent van de recente reviews op Steam positief.

Bron: SteamDB