"Baldur's Gate III komt dinsdagavond uit als Early Access-versie en komt naar Mac

De Belgische ontwikkelaar Larian Studios brengt Baldur's Gate 3 dinsdagavond om 19:00 uur uit als Early Access-versie. Het spel komt dan beschikbaar op Stadia, Steam en GoG. De ontwikkelaar maakt daarnaast bekend dat de Early Access-versie ook op de Mac te spelen zal zijn.

Larian Studios maakt de aankondiging bekend via een korte boodschap op Twitter. Daarbij worden nieuwe screenshots van het spel getoond. De release van de vroegtijdige versie is in de afgelopen maanden vaak opgeschoven. Eerder werd gesproken over een uitgave in augustus, maar door het coronavirus lag een deel van de werkzaamheden stil. Onder meer het maken van motioncaptures voor de animaties werd door de pandemie bemoeilijkt. Medio augustus werd de datum van 30 september genoemd, om dit later door te schuiven naar 6 oktober.

Baldur's Gate is een serie rpg's die zich afspelen in de Forgotten Realms-wereld van Dungeons & Dragons. De eerste spellen werden nog gemaakt door BioWare, daarna namen andere ontwikkelaars die rol over. Baldur's Gate III is het eerste spel in de reeks dat door Larian Studios wordt gemaakt. Volgens de Steam-pagina verwacht de ontwikkelaar dat het spel zeker een jaar in Early Access blijft.