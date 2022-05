Nederlandse providers willen bedrijven gaan waarschuwen voor beveiligingslekken

Nederlandse providers werken aan een systeem om Nederlandse bedrijven te waarschuwen als die misschien last hebben van beveiligingslekken. De Nederlandse Beheersorganisatie voor Interproviders krijgt de informatie van het NCSC en gaat die doorgeven aan het bedrijfsleven.

De NBIP, waarin Nederlandse providers en infrastructuurbeheerders zijn vertegenwoordigd, ontwikkelde het systeem samen met de TU Delft. Het Financieele Dagblad schrijft dat het gaat om een meldingssysteem waarmee beveiligingsproblemen in de netwerken van de providers kunnen worden aangekaart. Er komt informatie 'uit verschillende bronnen samen', schrijft de krant.

Het nieuwe systeem waarschuwt niet alleen voor kwetsbaarheden bij de providers zelf. De NBIP heeft ook een speciale status gekregen waardoor de organisatie meldingen kan krijgen van de overheid, met name het Nationaal Cyber Security Centrum. Het NCSC krijgt nu vaak berichten over beveiligingslekken bij bedrijven. Die bedrijven worden soms gewaarschuwd voor die lekken, maar dat gebeurt alleen als het gaat om 'vitale infrastructuur'.

Door de nieuwe status van de NBIP kan die organisatie nu ook andere meldingen van het NCSC krijgen. De NBIP heeft nu 'objectief kenbaar tot taak' andere organisaties te informeren over veiligheidslekken. Onder die OKTT-status kan de NBIP de aangeleverde informatie delen met andere bedrijven. Het platform is inmiddels actief. "We zijn die informatie met een grote pilotgroep aan het verfijnen", zegt NBIP-directeur Octavia de Weerdt tegen Tweakers. "We zijn nu al in staat om gericht, relevant en in real time te informeren, en dat doen we ook indien nodig. Het NCSC kan een van de partijen zijn die ons van informatie voorzien, en we kunnen deze informatie gericht delen."

Vooralsnog is niet bekend welke informatie het securitycentrum gaat aanleveren aan de providers. Evenmin is bekend hoe en hoe vaak dat gebeurt.