Advies NCSC: overweeg Citrix ADC- en Gateway-servers uit te schakelen

Het NCSC waarschuwt dat er nog geen goede manieren zijn om de kwetsbaarheid van Citrix ADC- en Citrix Gateway-servers ongedaan te maken. Tot het moment dat een patch beschikbaar is het advies om servers desnoods uit te schakelen aangezien het lek misbruikt wordt.

Citrix publiceert op zijn site weliswaar stappen om de kwetsbaarheid van Citrix Gateway- en Citrix Application Delivery Controller-servers te verminderen, maar het Nationaal Cyber Security Centrum benadrukt dat er nog goede, gegarandeerd betrouwbare oplossing is.

Citrix zelf meldt donderdag dat de mitigaties door een bug niet bij alle softwareversies werken. Citrix ADC 12.1-builds van voor 51.16/51.19 en 50.31 bevatten een bug die maakt dat de workarounds niet doorgevoerd worden. Het advies is om eerst de software te updaten en dan alsnog de mitigerende maatregelen toe te passen.

Citrix brengt de eerste patches rond 20 januari uit. Daarbij gaat het om Citrix ADC en Citrix Gateway versie 11.1 en 12.0. Op 27 januari verschijnen de fixes voor versies 12.1 en 13.0 en voor versie 10.5 is dat 31 januari. De eveneens kwetsbare versies 10.2.6 en 11.0.3 van Citrix SD-WAN Wanop krijgen ook oplapmiddelen, maar wanneer is nog niet bekend.

Tot die patches er zijn, adviseert het NCSC om inzichtelijk te maken wat de impact is van het uitzetten van de betreffende servers: "Afhankelijk van de impact, adviseert het NCSC om te overwegen de Citrix ADC- en Gateway-servers uit te zetten." Als dat niet redelijkerwijze tot de mogelijkheden behoort, zouden bedrijven intensief moeten monitoren op mogelijk misbruik of ip-adressen moeten whitelisten. Volgens de organisatie misbruiken criminelen de gevonden kwetsbaarheden momenteel en is de kans op succesvolle aanvallen hoog. Via aanvallen kunnen criminelen direct toegang tot het lokale netwerk van een bedrijf krijgen en willekeurige code uitvoeren.

Dinsdag bleek dat van 60.000 wereldwijd gescande Citrix-servers 25.121 kwetsbaar waren, waaronder 713 in Nederland. De stichting Z-CERT meldt meer dan 100 zorginstellingen benaderd te hebben die kwetsbare Citrix-servers gebruiken. Z-CERT is een expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg, dat is opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en GGZ Nederland. Afgelopen zaterdag heeft Z-CERT een 'Operational Alert' uitgestuurd naar zorginstellingen met het advies om met de grootst mogelijke spoed maatregelen te treffen.