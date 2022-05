'Meer dan tweeduizend medische apparaten waren niet goed beveiligd' - update

In ruim tweeduizend medische apparaten zijn kwetsbaarheden gevonden, blijkt uit onderzoek van Forescout. Die apparaten worden ook in de Nederlandse zorg gebruikt. Allemaal gebruiken ze de software Nucleus NET. Er zou al een beveiligingsupdate zijn uitgebracht voor de apparatuur.

Door de gevonden kwetsbaarheden in Nucleus NET kunnen cybercriminelen apparaten aanvallen die de software gebruiken. Dat meldt Z-Cert, een expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg, op basis van onderzoek van Forescout. Onder meer de medische apparatuur van Siemens maakt gebruik van de software. 2233 van de 5500 apparaten die als kwetsbaar zijn bestempeld, zijn bedoeld voor de zorg en worden onder meer gebruikt in Nederland. Hoeveel van de apparaten precies in Nederland worden gebruikt is niet bekend.

Volgens Z-Cert zijn leveranciers die de software in hun apparaten gebruiken, op de hoogte gebracht van de kwetsbaarheden. Siemens zegt dinsdag al een beveiligingsupdate in zijn apparatuur te hebben aangebracht die de kwetsbaarheden moet voorkomen. Onder andere ventilatiesystemen, bloeddrukmeters en infuuspompen gebruiken de software.

De onderzoekers van Forescout konden zelf de kwetsbaarheid succesvol misbruiken. In een demonstratievideo laten ze zien dat ze een ventilatiesysteem en smartlamp kunnen overnemen, om die vervolgens uit te schakelen. Hiervoor hebben kwaadwillenden wel lokale toegang nodig, maar Forescout beweert dat dit niet bij alle apparaten nodig is.

Update, 16 november: In een eerdere versie van het artikel werd de suggestie gewekt dat alle 2233 medische apparaten in Nederland werden gebruikt. Dat klopt niet, Z-Cert meldt dat de apparaten óók in Nederland worden gebruikt. Hoeveel dat er zijn is niet bekend. Het artikel is hierop aangepast.