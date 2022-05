Rus achter frauduleus Methbot-reclamenetwerk krijgt tien jaar celstraf

Een Russische cybercrimineel heeft in de Verenigde Staten een celstraf van tien jaar gekregen vanwege zijn rol in het opzetten van Methbot. Dit frauduleuze reclamenetwerk plaatste advertenties op nepsites en dat leverde de crimineel miljoenen dollars op.

Voor de fraude zette de crimineel tussen 2014 en eind 2016 een advertentienetwerk op dat hij Media Methane noemde. Hij kocht advertenties in van andere advertentienetwerken, waarbij hij geld verdiende om advertenties, voornamelijk videoreclames, te plaatsen op sites van derden. Hij publiceerde deze reclames echter niet op 'echte' sites, maar plaatste de advertenties op eigen websites.

Daarna huurde hij tweeduizend servers in Texas en Nederland, waar hij samen met ingehuurde programmeurs scripts voor schreef. De bots laadden advertenties op de nepsites en deden zich voor als 'echte' mensen. Ze scrolden over een pagina, klikten op bepaalde plekken, accepteerden cookies, omzeilden captcha's en deden alsof ze bij sociale media waren ingelogd.

De Rus leasete ook ruim 765.000 IP-adressen die hij aan de datacentraservers en aan Amerikaanse internetproviders koppelde. Zo wilde hij ervoor zorgen dat de bots echt leken. Ook spoofte hij de domeinen van ruim zesduizend uitgevers, zoals van The New York Times, waardoor het leek alsof echte mensen de advertenties op 'echte' sites bekeken.

Hiermee verdiende hij meer dan zeven miljoen dollar. Een kwart ging naar ontwikkelaars en anderen; 4,8 miljoen dollar hield hij voor zichzelf. Het netwerk werd in 2016 door onderzoekers ontdekt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie haalde de botnets eind 2018 offline, waardoor er een einde kwam aan Methbot. In hetzelfde jaar werd hij in Bulgarije aangehouden, om een jaar later naar de Verenigde Staten uitgeleverd te worden.

In mei dit jaar werd hij veroordeeld voor onder meer computerfraude en het witwassen van geld. Woensdag kreeg hij zijn straf te horen. Naast de tien jaar celstraf moet hij ook ruim 3,8 miljoen dollar terugbetalen.