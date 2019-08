Nederlandse politie pakt zes mannen op voor fraude met nagemaakte Tikkie-pagina

De politie in Noord-Nederland heeft zes mannen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar opgepakt die verdacht worden van het oplichten van 375 mensen met de zogeheten 'Tikkietruc'. Daarbij sturen oplichters een betaalverzoek via een nagemaakte Tikkie-pagina om zo inloggegevens te bemachtigen.

De aanhoudingen zijn verricht nadat de politie een samenwerking met ING op touw zette. De bank detecteerde tussen januari en juni dit jaar dat er bij ruim duizend klanten via Mijn ING ongeloorloofd toegang was verkregen tot hun bankrekening. Die getroffen klanten hadden hun inloggegevens ingevoerd via een nagemaakte Tikkie-omgeving en daarmee criminelen toegang gegeven tot hun bankrekening.

Volgens het politiebericht heeft de bank in veel gevallen schade kunnen voorkomen door transacties te pauzeren omdat er iets verdachts werd opgemerkt. Dat lukte bij 300.000 euro aan transacties. In 375 gevallen lukte het de oplichters wel om overschrijvingen te doen vanaf de bankrekeningen. ING heeft aangifte gedaan van die frauduleuze transacties.

De samenwerking tussen de politie en ING vond plaats op grond van het samenwerkingsverband Electronic Crimes Task Force. De bank heeft daarbij gegevens aangeleverd waarmee de recherche een onderzoek heeft uitgevoerd.

De zes mannen worden verdacht van fraude, computervredebreuk, oplichting en witwassen. Bij de Tikkietruc doen oplichters zich voor als kopers van objecten op bijvoorbeeld Marktplaats. Ze zeggen een product te willen kopen en sturen een betaalverzoek van één eurocent waarmee ze 'de bankgegevens willen controlleren'. Het betaalverzoek wordt gestuurd via een nagemaakte Tikkie-omgeving. Als slachtoffers daarop klikken en het betaalverzoek afronden, zijn de inloggegevens van hun bankrekening in handen van de oplichters.

De verdachten die zijn aangehouden gebruikten de bankrekeningen waar ze toegang toe hadden om mobiele betalingen te doen bij diverse winkels in Groningen. De politie heeft bij die bedrijven camerabeelden gevorderd om de verdachten op te sporen. Uiteindelijk zijn op die manier zes mannen herkend en aangehouden. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten in afwachting van een verdere beslissing van de officier van justitie.