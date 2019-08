VS klaagt hacker aan voor datadiefstal bij Capital One-bank

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft de hacker aangeklaagd die informatie van honderd miljoen Amerikanen wist te stelen bij de bank Capital One. De vrouw kan daarvoor maximaal 25 jaar celstraf krijgen.

De 33-jarige Paige Thompson wordt ervan verdacht te hebben ingebroken bij de Amerikaanse bank Capital One. Daarbij zou zij 'fragmenten van transactiegegevens' hebben weten te bemachtigen, en 140.000 social security numbers en 80.000 rekeningnummers. Volgens het Ministerie van Justitie zijn er geen aanwijzingen dat Thompson die gegevens heeft doorverkocht.

Thompson wordt aangeklaagd voor computervredebreuk en 'wire fraud', financiële fraude via de computer. Vooral dat laatste is interessant. In de aanvankelijke verdenking van de FBI werd alleen nog over computervredebreuk gesproken. Daarop staat slechts vijf jaar gevangenisstraf. Nu daar fraude bij komt wordt die straf mogelijk vervijfvoudigd.

Over de aard van de hack is nog steeds niet alles bekend. Het lijkt erop dat Thompson de bankgegevens wist te benaderen omdat die op een slecht beveiligde Amazon Web Services-bucket stonden. Thompson werkte korte tijd bij Amazon en wist die beveiliging zo mogelijk te omzeilen. De FBI startte een onderzoek omdat Thompson vóór de hack al details over die slechte beveiliging op GitHub zette. Thompson zou de toegang tot de bankservers ook hebben gebruikt voor cryptojacking. Daarbij wordt malware geïnstalleerd die cryptovaluta delft met behulp van de rekenkracht van de geïnfecteerde computer.