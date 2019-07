Data van honderd miljoen Amerikanen gestolen via datalek bij Capital One-bank

Via een datalek bij de Amerikaanse bank Capital One zijn gegevens van meer dan honderd miljoen Amerikanen buitgemaakt. Het gaat grotendeels om naw- en inkomensgegevens, maar in sommige gevallen ook om financiële data en burgerservicenummers.

Volgens Capital One zijn er geen creditcardgegevens of gebruikersnamen en wachtwoorden gestolen tijdens de inbraak. De bank zegt dat het voornamelijk gaat om 'namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatums en zelf opgegeven inkomens' van klanten die tussen 2005 en 2019 een creditcard aanvroegen bij de bank. Daarnaast zijn er 'fragmenten van transactiegegevens' verkregen van een periode van 23 dagen in 2016, 2017 en 2018, en zijn 140.000 social security numbers buitgemaakt, het Amerikaanse equivalent van het bsn. Van 80.000 klanten zijn de rekeningnummers die bij hun creditcard horen, bekend geworden.

Naast de honderd miljoen getroffen Amerikanen zijn ook zes miljoen Canadezen slachtoffer geworden. Van één miljoen daarvan zijn de social insurance numbers buitgemaakt. Volgens Capital One is het 'onwaarschijnlijk' dat de informatie voor fraude is gebruikt.

Capital One geeft niet veel details prijs over de precieze aard van het datalek, maar zegt wel dat het gaat om 'een individu' dat een kwetsbaarheid in de serverconfiguratie van de bank wist uit te buiten om zo de data te bemachtigen en te ontsleutelen. De FBI heeft inmiddels een verdachte opgepakt. De 33-jarige vrouw uit Seattle zou in 2015 en 2016 hebben gewerkt bij een niet nader genoemde cloudserviceprovider. Ze wist op 22 en 23 maart van dit jaar in de systemen van Capital One te komen. De verdachte postte over de kwetsbaarheid op GitHub. De FBI wist die posts te linken aan Slack-berichten en persoonlijke berichten op Twitter. Ook zou zij toegang tot de slecht beveiligde server hebben gehad via dezelfde vpn-provider als waarmee zij die berichten postte. Op de inbraak staat maximaal vijf jaar celstraf en een boete van 250.000 dollar.

Het lek komt naar buiten in de week dat een andere Amerikaanse financiële instelling in het nieuws is. Kredietbeoordelaar Equifax is deze week begonnen met het uitbetalen van schikkingsbedragen van in totaal 700 miljoen dollar. Dat doet het bedrijf nadat het vorig jaar te maken had met een datalek waarbij de financiële gegevens van 143 miljoen Amerikanen op straat waren komen te liggen.