Gemeente Etten-Leur lekt 2000 e-mailadressen van inwoners

De Brabantse gemeente Etten-Leur heeft per ongeluk de e-mailadressen van 2.000 inwoners van de gemeente openbaar gemaakt. Dat gebeurde toen een ambtenaar een enquête wilde sturen en per ongeluk alle adressen in de aanhef zette.

Volgens Omroep Brabant vond het lek op vrijdagmiddag plaats. Een ambtenaar wilde een enquête sturen over de dienstverlening van de gemeente, maar zette de e-mailadressen in de cc in plaats van de bcc. Die waren daardoor door alle ontvangers te zien.

Het gaat om zo'n 2.000 e-mailadressen van personen die in het verleden contact hebben gehad met de gemeente. Het gaat niet alleen om e-mailcontact, maar ook contact via de telefoon of via een stadskantoor. Verschillende ontvangers lieten de gemeente de fout direct weten. De gemeente zegt excuses te hebben gemaakt aan de betrokkenen. Ook zouden zij direct melding hebben gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is verplicht bij een datalek als dit. "We bespreken dit incident intern om te voorkomen dat het in de toekomst opnieuw gebeurt", schrijft de gemeente in een verklaring.