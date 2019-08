Datalek bij psychiatrisch centrum Parnassia door fout in e-mailverzending

Door een fout van een werknemer zijn 450 e-mailadressen van autismecentrum Parnassia uitgelekt. Het gaat om 'relaties' van de instelling, waarbij het waarschijnlijk ook om patiënten gaat. De e-mail werd verstuurd in de aanhef in plaats van het bcc-veld.

De uitgelekte e-mail is ingezien door de NOS. Het gaat om een e-mail waarin ontvangers worden opgeroepen een afspraak te maken op een nieuwe locatie van het zorgcentrum. De e-mail werd door een werknemer in het aanhefveld gezet, in plaats van in het bcc-veld.

Het zorgcentrum uit Den Haag specialiseert zich in patiënten met psychiatrische klachten en autisme. Het is daarom extra pijnlijk dat de e-mailadressen zijn uitgelekt. Daaruit kan waarschijnlijk makkelijk worden opgemaakt wie er mogelijk psychiatrische problemen heeft. Volgens de AVG zijn medische gegevens 'bijzonder persoonsgegevens', wat betekent dat die extra goed beschermd moeten worden.

Parnassia zegt tegen de NOS dat het datalek heeft opgegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is verplicht volgens de privacywet. Ook zegt een woordvoerder dat het excuses heeft gemaakt aan betrokken. Het centrum zegt daarnaast dat het maatregelen treft om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. "Dergelijks mails zullen vanaf nu alleen nog worden verstuurd als iemand extra meekijkt."