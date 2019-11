'Amerikaans ministerie onderzoekt vergaren medische data door Google'

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft volgens The Wall Street Journal een onderzoek ingesteld naar het vergaren van medische data door Google. Het ministerie gaat kijken of aan privacyregelgeving wordt voldaan.

Het onderzoek wordt volgens de WSJ uitgevoerd door het Office for Civil Rights, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Het departement gaat kijken of Google met zijn Project Nightingale voldoet aan de Health Insurance Portability and Accountability Act. Die wet moet de bescherming van medische gegevens van Amerikanen waarborgen, maar maakt het ook mogelijk voor ziekenhuizen om data met zakenpartners te delen zonder dat patiënten daarvan op de hoogte zijn. Dat mag alleen als de gedeelde informatie gebruikt wordt om het uitvoeren van gezondheidstaken te verbeteren.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Google medische data van miljoenen Amerikanen vergaart, zonder dat die daarvan op de hoogte zijn. Google doet dat middels een samenwerking met Ascension, een organisatie die 2600 ziekenhuizen, medische posten en andere faciliteiten beheert.

Als reactie op het artikel van de zakenkrant heeft Google een artikel online gezet waarin het details geeft over de samenwerking met Ascension. Het zou gaan om een samenwerking die clouddiensten van Google met betrekking tot zorgverlening moeten verbeteren en de zoekgigant zegt aan relevante regelgeving te voldoen, waaronder de HIPAA.