Gegevens patiënten Haga Ziekenhuis werden gebruikt als boodschappenlijstje

Opnieuw zijn gegevens van patiënten van het Haagse Haga Ziekenhuis op straat komen liggen. Een medewerker gebruikte A4'tjes met medische gegevens als boodschappenlijst, en liet die in een winkelwagentje in een supermarkt liggen.

Het zou om gedetailleerde lijsten gaan waarom naast namen en geboortedatums ook medische aandoeningen en medicatiegebruik van patiënten te zien zou zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt het lek aan Omroep West. Het ziekenhuis zegt 'zeer geschokt' te zijn. De gegevens waren afkomstig van de verpleegafdeling 10A van de Leyweg-locatie van het ziekenhuis. De directrice komt naar het ziekenhuis toe om patiënten persoonlijk excuses aan te bieden. Ook heeft het ziekenhuis melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een datalek. De vinder van de documenten zou die inmiddels aan de politie hebben gegeven.

Het is saillant dat het uitgerekend gaat om gegevens van Haga-patiënten. Het ziekenhuis had eerder dit jaar de dubieuze eer om de eerste instantie in Nederland te zijn die een AVG-boete kreeg. Het ziekenhuis kreeg die opgelegd nadat werknemers het medisch dossier van realityster Samantha de Jong bekeken. De Autoriteit Persoonsgegevens startte een onderzoek en concludeerde dat het ziekenhuis niet structureel de toegangslogs bekeek, en dat tweetrapsauthenticatie op de toegang tot dossiers ontbrak. Het ziekenhuis kreeg een boete van 460.000 euro opgelegd, al zegt het daar wel tegen in beroep te gaan.