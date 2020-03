Flevoziekenhuis laat patiëntgegevens door verloren usb-stick uitlekken

De medische gegevens van meer dan 4000 patiënten van het Flevoziekenhuis zijn uitgelekt. Een medewerker verloor een usb-stick waarop die gegevens stonden. Het ging om patiënten met botbreuken.

De gegevens stonden op een usb-stick die een medewerker is kwijtgeraakt op een parkeerterrein vlakbij de instelling, schrijft het ziekenhuis. De usb-stick bevatte de gegevens van 4325 patiënten die bij de gipskamer van het ziekenhuis waren geweest en dus een botbreuk hadden. Het gaat om gegevens van tussen 2014 en 2017. Op de usb-stick stonden naast namen en geboortedatums ook patiëntnummers, en aantekeningen over 'de aard van de botbreuken en de wijze van behandeling'. Volgens het ziekenhuis zijn er geen burgerservicenummers en adressen kwijtgeraakt.

Het ziekenhuis zegt het incident te betreuren. De medewerker had de gegevens niet op de usb-stick mogen zetten. "Patiëntgegevens mogen alleen opgeslagen worden als dit noodzakelijk is voor de medische behandeling of met voorafgaande toestemming van de patiënt. Beide was hier niet het geval", zegt Anita Arts van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. "En áls opslaan van patiëntgegevens al gepermitteerd is, dan moet het veilig gebeuren."

De usb-stick werd gevonden door een voorbijganger, die de stick thuis in zijn computer stopte en daarna besloot terug te brengen naar het ziekenhuis. Het Flevoziekenhuis heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en is een onderzoek gestart. Het ziekenhuis heeft daarnaast excuses aangeboden aan de patiënten. Ook worden de protocollen rondom het opslaan van gegevens en het gebruik van usb-sticks aangescherpt.