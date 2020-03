Autoriteit Persoonsgegevens deelt AVG-boete van 525.000 euro uit aan tennisbond

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 525.000 euro opgelegd aan de tennisbond Knltb. De bond verkocht de persoonsgegevens van leden aan sponsoren. Het is de tweede boete in Nederland onder de AVG.

De boete is voor de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond. Die ging in juni en juli van 2018 over de schreef door de gegevens van 350.000 leden door te verkopen. De gegevens van 50.000 leden werden aan één sponsor verkocht, terwijl een andere sponsor de gegevens van 300.000 leden kreeg. De sponsors gebruikten die gegevens om de leden per post of telefoon te benaderen, schrijft de privacywaakhond. Omdat het feit media 2018 plaatsvond, is dat een overtreding van de AVG, de Europese privacywet. De bond verkocht bij de kleine batch adressen. Bij de grote batch ging het om telefoonnummers, e-mailadressen, adresgegevens en geboortedatums. Van de 300.000 leden werden er 39.000 benaderd. De sponsor stopte dat op verzoek van de Knltb.

De Knltb kondigde zelf aan dat het van plan was de gegevens te verkopen. Dat gebeurde onder andere via de website en in nieuwsbrieven. Leden dienden daarop klachten in bij de toezichthouder. Er kwamen meer klachten nadat sommige leden benaderd waren door sponsors. Daarop startte de AP een onderzoek. De tennisbond zegt zelf dat het een 'gerechtvaardigd belang' had bij het doorverkopen van de persoonsgegevens. Dat zou 'meerwaarde creëren voor het lidmaatschap'. Ook zou het voor extra inkomen zorgen voor de bond, die last had van dalende ledenaantallen. Leden hadden echter geen toestemming gegeven dat hun gegevens zouden worden doorverkocht.

Het is de tweede boete onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in Nederland wordt uitgedeeld. In de zomer van vorig jaar deelde de AP al een boete van 460.000 euro uit aan het Haagse Haga Ziekenhuis. Dat had onder andere het toegangsbeleid van medische dossiers niet op orde. De privacywaakhond maakte in november al bekend meer aandacht te gaan geven aan datahandel bij bedrijven.

De Knltb zegt in beroep te gaan tegen de boete. Volgens de bond heeft de uitspraak 'verregaande consequenties voor alle sportverenigingen en -bonden in Nederland.' Zo zouden leden 'niet langer kunnen profiteren van meerwaarde door samenwerking met partners'. Dat heeft volgens de bond tot gevolg dat sport duurder wordt. "De Knltb werkt al jaren samen met partners om leden te laten profiteren van relevante aanbiedingen", zegt directeur Dienstverlening Robert Jan Schumacher van de Bond. "Daarnaast genereren we met deze partnerships inkomsten voor de tennissport in Nederland." Ook NOC*NSF is niet te spreken over de boete. De belangenorganisatie vindt dat de AP te snel op handhaving is overgegaan, en vindt dat de toezichthouder 'haar voorlichtende en richtinggevende rol op zou pakken'.