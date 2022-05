BKR krijgt boete van 830.000 euro wegens geld vragen voor inzage dossier

Het Nederlandse Bureau Krediet Registratie krijgt een boete van 830.000 euro omdat het geld vroeg aan mensen om versneld hun eigen dossiers in te zien. Voor gratis inzage werden hoge drempels opgeworpen. Het BKR vecht de boete aan bij de rechter.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens handelde het BKR in strijd met de privacywet en daarom legt de privacywaakhond een boete op van 830.000 euro. Het BKR is het niet eens met de privacyautoriteit en is in beroep gegaan bij de rechter. Daardoor is de boete nog niet definitief, schrijft de AP.

Tussen mei 2018 en april 2019 vroeg het BKR een vergoeding aan consumenten voor het digitaal opvragen van eigen persoonsgegevens. Het was wel mogelijk om dat gratis te doen, maar dat moest per post en daarbij werden drempels opgeworpen, zoals de verplichting om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Ook mochten consumenten maar één keer per jaar zo'n aanvraag doen en het behandelen daarvan duurde 'tot 28 dagen'. Door minimaal 4,95 euro te betalen konden consumenten hun gegevens digitaal inzien, zonder vertraging. Onder de AVG is er een inzagerecht, waarbij klanten en burgers recht hebben om te weten welke data een organisatie over hen heeft.

Eind 2018 brachten juristen de zaak onder de aandacht. Na kritiek van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens verwijderde het BKR in mei 2019 de betaalmogelijkheid en werd het gemakkelijker gemaakt voor consumenten om digitaal hun gegevens op te vragen. Het BKR vindt de boete onterecht omdat volgens de stichting de privacy altijd is gewaarborgd, en omdat zij heeft meegewerkt en de aanwijzingen van de AP heeft opgevolgd.

Het BKR stelt dat er onder de AVG regels zijn die het mogelijk maken om een gratis en een betaalde inzagemogelijkheid naast elkaar te hebben. Ook zou er een 'repetitief karakter' zijn als consumenten meer dan eens per jaar inzage doen. Onder de AVG mag een instantie of bedrijf een vergoeding vragen voor inzage als er zo'n repetitief karakter is.

De AP is het daar niet mee eens, want het BKR zou onderscheid maken tussen gratis inzages via de post en betaalde inzages via e-mail, maar dat is volgens de privacywet niet relevant. Ook werden Nederlanders min of meer gedwongen een abonnement af te sluiten als ze vaker dan eens per jaar hun gegevens wilden inzien. Consumenten moesten bovendien na de eerste inzage al betalen en daardoor is er volgens de AP geen sprake van een repetitief karakter.

De boete is de hoogste die tot nu toe in Nederland is opgelegd onder de AVG. Eerder dit jaar legde de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 725.000 euro op aan een bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers verzamelde om werktijden te registeren. Tennisbond Knltb kreeg een boete van 525.000 euro wegens het verkopen van persoonsgegevens van leden aan sponsoren.