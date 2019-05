BKR maakt gratis digitale inzage in gegevens mogelijk na kritiek van AP

Het Bureau Krediet Registratie maakt het voor consumenten makkelijker om online hun gegevens te bekijken. Daarvoor golden eerst nog restricties, maar na kritiek van privacywaakhond AP heeft het BKR het proces versimpeld.

Het BKR meldt dat burgers die hun kredietgegevens willen opvragen voortaan geen identificatiebewijs op de post hoeven te doen. Volgens het BKR gebeurde dit om identiteitsfraude te voorkomen, maar de Autoriteit Persoonsgegevens had hier kritiek op. De waakhond waarschuwde dat het BKR geen burgerservicenummer mag vragen voor een verzoek. In plaats daarvan stapt het BKR nu over op iDIN, het identificatiesysteem dat ook banken gebruiken.

Er worden in de toekomst ook geen beperkingen meer gesteld aan het aantal keren dat iemand een gratis inzageverzoek mag doen. Het BKR hanteerde aanvankelijk een norm van één gratis verzoek per jaar, maar die beperking verdwijnt. Ook gaat het BKR voortaan inzicht geven in 'externe registers' waar consumenten wellicht in staan. Dat zijn registers zoals het Political Exposed Persons en het sanctieregister. Alle aanvragen kunnen voortaan ook digitaal ingediend worden in plaats van alleen per post.

Het BKR kwam vorig jaar in opspraak door de strenge eisen die het stelde aan het opvragen van gegevens. Het Bureau zou dat alleen schriftelijk toestaan, en gebruikers moesten bij meer dan één aanvraag betalen voor een inzageverzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde dat dat tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming in ging. Het BKR zegt de regels nu te wijzigen om te voldoen aan de privacywet.