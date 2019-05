Assange krijgt vijftig weken gevangenisstraf voor schenden voorwaarden borgtocht

Julian Assange moet vijftig weken de Britse cel in nadat hij zo'n zeven jaar geleden de voorwaarden van zijn borgtocht schond. De Britse rechter stelt dat Assange de wetten van het land bewust heeft geschonden en alleen is opgepakt omdat zijn asiel is ingetrokken.

Omdat Assange 'bewust de wetten van het land overtrad' en altijd 'de keuze had om zich over te geven', krijgt hij bijna de maximale straf van twaalf maanden. Dat schrijft rechter Deborah Taylor over de veroordeling van Assange. "Het is moeilijk om een ernstiger voorbeeld van dit vergrijp te bedenken", zegt de rechter.

Volgens de rechter bleef Assange bewust uit handen van de Britse politie toen hij bijna zeven jaar geleden naar de ambassade van Ecuador vluchtte toen Zweden om zijn uitlevering vroeg. Zijn handelingen hebben volgens Taylor 'zonder twijfel' de Zweedse rechtsgang belemmerd. In Zweden werd destijds onderzoek gedaan naar vermeende verkrachtingen en seksueel misbruik waar Assange zich in het land schuldig aan zou hebben gemaakt. Taylor neemt het Assange kwalijk dat hij alleen op zijn eigen termen meehielp aan het Zweedse onderzoek.

Door de vlucht naar de ambassade was 'de Britse belastingbetaler' volgens Taylor 18,6 miljoen euro kwijt aan permanente bewaking die nodig was voor het geval dat Assange zou proberen te vluchten. Dit neemt Taylor Assange ook kwalijk, met name het feit dat Assange zichzelf niet overgaf.

Tegelijkertijd zegt Taylor bekend te zijn met het gegeven dat Assange bang was om uiteindelijk uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. Volgens Taylor was dit punt echter nauwelijks van invloed op haar oordeel, aangezien het de eigen keuze van Assange was om naar de ambassade van Ecuador te vluchten. Daarnaast is ze het ook niet eens met het voorstel dat het verblijf van Assange in de ambassade strafverlichting op moet leveren. "Jij verbleef niet in gevangenisomstandigheden en had ieder moment de ambassade kunnen verlaten", zei de rechter tegen Assange.

Daarom heeft Assange een celstraf van vijftig weken opgelegd gekregen, al kan hij halverwege de duur voorwaardelijk worden vrijgelaten. Na zijn straf wacht hem een mogelijke uitlevering naar de Verenigde Staten, die een uitleveringsverzoek naar het Verenigd Koninkrijk heeft gestuurd. Daar kan hij maximaal vijf jaar de gevangenis ingaan, zo zei de openbaar aanklager eerder.

Assange werd op 11 april gearresteerd in de Ecuadoriaanse ambassade nadat het land zijn asiel introk. De president van Ecuador zei later dat hij zich in de ambassade had misdragen en claimde dat hij zijn verblijfadres als een spionagecentrum gebruikte.