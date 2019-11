Artsen vrezen dat Assange in gevangenis sterft als ziekenhuisopname uitblijft

Zestig artsen spreken in een open brief aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken ernstige zorgen uit over de medische en geestelijke gezondheid van Julian Assange. De artsen zeggen dat Assange mogelijk sterft in de gevangenis als hij niet wordt opgenomen in een ziekenhuis.

De artsen baseren hun zorgen op getuigenissen van de afgelopen maanden en rapportages van dokters die Assange in de afgelopen jaren bezocht hebben. In de brief geven ze een uitgebreid overzicht van de medische klachten waar Assange mee te maken heeft en van zijn geestelijke gesteldheid.

WikiLeaks-oprichter Julian Assange zit sinds april dit jaar in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in Londen. Hij kwam daar terecht nadat Ecuador zijn asiel introk en de Britse politie hem arresteerde. De gezondheid van Assange was op dat moment al slecht en is in de gevangenis verergerd, schrijven de artsen in de brief.

Volgens de brief hebben artsen Assange tijdens zijn verblijf in de ambassade meerdere keren onderzocht en toen al alarm geslagen over zijn gezondheid. Verzoeken om hem te laten onderzoeken in een ziekenhuis werden afgewezen. In mei bezocht een VN-rapporteur samen met artsen gespecialiseerd in martelingen Assange in de gevangenis. In een rapport concludeerden ze dat hij alle symptomen vertoont van een persoon die langdurige is blootgesteld aan geestelijke martelingen.

Ooggetuigen meldden in oktober dat Assange bij een zitting een verwarde indruk maakte. Begin november sloeg de VN-rapporteur opnieuw alarm en waarschuwde hij dat Assange zou kunnen sterven in de gevangenis als hij niet wordt behandeld. Artsen pleiten voor een opname in een universitair academisch ziekenhuis.

In februari volgend jaar beslist de Britse rechtbank of Assange uitgeleverd mag worden aan de Verenigde Staten. De artsen schrijven in de brief dat ze vrezen dat de WikiLeaks-voorman niet gezond genoeg is om dat proces te doorlopen. De open brief is ondertekend door artsen van over de hele wereld. Vanuit de Britse politiek is er nog niet gereageerd op de brief.