Verenigd Koninkrijk mag WikiLeaks-oprichter Assange niet uitleveren aan VS

Een Britse rechter heeft bepaald dat het Verenigd Koninkrijk Julian Assange niet mag uitleveren aan de Verenigde Staten. De omstandigheden in de Amerikaanse gevangenis in combinatie met de psychische gesteldheid van Assange zouden uitleveren in de weg staan.

De Britse rechter woog in de beslissing het bewijs van medische deskundigen mee dat Assange tijdens zijn verblijf in de Londense gevangenis depressief was. "De algehele indruk is dat van een depressieve en soms wanhopige man die oprecht depressief is over zijn toekomst", aldus de rechter volgens de Britse krant The Guardian.

Die mentale gesteldheid is zodanig dat het oppressive zou zijn om hem naar de Verenigde Staten uit te leveren, aldus het oordeel. Ze nam in dat oordeel ook mee dat Assange in de VS in isolatie geplaatst zou worden in een zwaarbeveiligde gevangenis, onder omstandigheden die hem niet zouden beletten zichzelf te doden.

Eerdere argumenten van de verdediging van Assange veegde ze nog van tafel. De advocaten van de WikiLeaks-oprichter stelden dat hij uitgeleverd zou worden op basis van politieke overwegingen en dat hij geen eerlijke rechtszaak met de juiste waarborgen zou krijgen. De rechter ging hier niet in mee.

De advocaat van de Amerikaanse autoriteiten gaat tegen het vonnis in hoger beroep. De VS wil de in Australië geboren oprichter van WikiLeaks uitgeleverd krijgen vanwege vermeende computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer en overtredingen van de Amerikaanse spionagewet. Hij zou op basis van de aantijgingen 175 jaar cel opgelegd kunnen krijgen. De Amerikanen verwijten Assange hulp aan de toenmalige defensieanalist Chelsea Manning, die bestanden aanleverde aan WikiLeaks. De site publiceerde deze. Manning zelf kreeg 35 jaar opgelegd wegens spionage, diefstal en computerfraude, maar kreeg in 2017 gratie.

Assange werd in 2010 in Groot-Brittannië gearresteerd op basis van een Zweeds arrestatiebevel wegens een verdenking van verkrachting. Hij vreesde via Zweden naar de VS uitgeleverd te worden en betrad in 2012 de Ecuadoriaanse ambassade in Londen voor politiek asiel. Vorig jaar trok Ecuador het politiek asiel in, waarna Assange een celstraf van vijftig weken moest uitzitten vanwege overtreding van de voorwaarden van zijn borgtocht.