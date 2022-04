Britse rechter geeft goedkeuring voor uitlevering van Julian Assange aan de VS

Een Britse rechter heeft formeel goedkeuring gegeven voor de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de VS. Assange zit vast in de Belmarch-gevangenis in Londen in afwachting van de uitlevering. In de VS kan hij 175 jaar gevangenisstraf krijgen.

De beslissing voor de uitlevering van Assange ligt nu bij minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken, die 18 mei beslist over de uitlevering. De verdediging van Assange kan nog in beroep tegen het besluit van de rechter. In december oordeelde het Britse High Court al dat er geen bezwaar was tegen de uitlevering, maar tijdens een hoorzitting is dat oordeel nu nogmaals bevestigd.

De VS wil dat het Verenigd Koninkrijk Assange uitlevert vanwege vermeende computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer en overtredingen van de Amerikaanse spionagewet. Hij wordt verdacht van het lekken van geheime informatie over de Irak- en Afghanistan-oorlog. Volgens WikiLeaks kan hij op basis van de aantijgingen 175 jaar celstraf krijgen in de VS.

De korte hoorzitting vandaag vond plaats omdat de Hoge Raad in het VK in maart een hoger beroep van Assange weigerde, terwijl hij daar wel recht op had. In de korte hoorzitting, die zeven minuten duurde, stelde de rechter dat de beslissing over de uitlevering van Assange bij de minister van Binnenlandse Zaken ligt, en niet bij de rechter. Dit lijkt de laatste horde voordat Assange formeel uitgezet kan worden.