Brave heeft functie om Googles AMP-pagina's te omzeilen

Brave heeft een nieuwe versie van zijn browser uitgebracht waarin het mogelijk is Googles AMP-websites te omzeilen. De-AMP haalt het AMP-gedeelte uit URL's, zodat gebruikers de site op een normale manier kunnen bezoeken.

De nieuwe functie heet De-AMP en is beschikbaar in de Nightly- en Beta-releases van de browser. In versie 1.38 voor desktop en Android wil Brave de functie standaard inschakelen. Op iOS volgt die functie op een later moment. In de browser worden pagina's die via Googles Accelerated Mobile Pages worden ingeladen, standaard omzeild naar de gewone pagina, indien dat mogelijk is. Google introduceerde AMP een paar jaar geleden als technologie die het laden van websites sneller moest maken, wat voornamelijk gebeurt door de pagina's via Googles eigen servers op te vragen.

Volgens Brave is AMP op meerdere manieren schadelijk voor gebruikers. Zo zou Google via AMP-websites meer informatie kunnen verzamelen over bezoekers. Brave denkt ook dat bezoekers van een website via een AMP-link niet goed kunnen inschatten of ze op de juiste website zitten. Tot slot hekelt Brave het feit dat Google AMP gebruikt om het web 'te monopoliseren'.

De nieuwe versie van de browser heeft meerdere manieren om AMP-links tegen te houden. De browser gaat websites aanpassen als die regelmatig linken naar AMP-pagina's door te zorgen dat ze in de toekomst naar de gewone pagina's leiden. Als pagina's alsnog als AMP-link worden geopend, herkent Brave de AMP-mark-up en leidt het gebruikers dan alsnog naar de juiste pagina.