Brave brengt eerste bèta uit van eigen zoekmachine met eigen index

Brave heeft de eerste openbare bètaversie van zijn eigen zoekmachine vrijgegeven. De zoekmachine heeft een eigen index van Tailcat, en kan ook worden gebruikt zonder de Brave-browser zelf.

Brave brengt de zoekmachine uit in de bètafase, schrijft het bedrijf. Brave Search is te gebruiken via search.brave.com. Dat hoeft niet in de gelijknamige browser. Het bedrijf zegt 'geen walled garden' te willen opzetten. Wel kunnen gebruikers Brave Search instellen als de standaardzoekmachine in de Brave-browser op zowel desktop als mobiel. Ergens later dit jaar wordt Brave Search daar vanzelf de default. De zoekmachine was lange tijd in gesloten bèta.

De zoekmachine van Brave kenmerkt zich door gebruikers niet te tracken. Er worden geen IP-adressen verzameld, al kunnen websitebeheerders wel bepaalde metrics zien door te kijken hoeveel unieke gebruikers via de Brave-zoekmachine bij hen terecht komen. Ook maakt het bedrijf openbaar hoe het zoekalgoritme werkt.

Brave Search heeft een eigen zoekindex. Dat is anders dan andere privacyvriendelijke zoekmachines zoals Startpage of DuckDuckGo, die van de indexen van Google en Bing afhankelijk zijn. De resultaten komen van Tailcat, een bedrijf dat sinds een paar jaar een eigen zoekmachine ontwikkelt en dat Brave eerder dit jaar overnam. Wel waarschuwt Brave dat de resultaten niet altijd even relevant zijn. Tot die tijd 'gebruikt de zoekmachine api's tot we klaar zijn om onze index uit te breiden', schrijven de makers.

De makers van de software zeggen dat er in de bètaperiode nog geen advertenties op de site verschijnen. Daarna gebeurt dat wel, maar er komt ook een betaalde versie die geen advertenties bevat. Daarvoor krijgen gebruikers dan ook BAT, de eigen valuta die het bedrijf ontwikkelde om naar advertenties te kijken.