Makers van Brave Browser werken aan eigen zoekmachine op basis van Tailcat

Brave heeft Tailcat overgenomen en werkt aan een eigen, privacyvriendelijke zoekmachine. Brave Search wordt volgens de ontwikkelaars gericht op privacy en transparantie. Het is niet duidelijk wanneer de zoekmachine beschikbaar komt.

De Tailcat-zoekmachine zal de basis vormen voor Brave Search, meldt het bedrijf in een blogpost. Tailcat was ook een opensource zoekmachine, die in de maak was bij het voormalige ontwikkelteam achter de Cliqz-privacybrowser en -zoekmachine, die in 2020 werden stopgezet. Het Tailcat-team wordt als onderdeel van de overname ondergebracht bij Brave. Het bedrijf meldt niet welk bedrag aan de overname van Tailcat gemoeid is

Brave wil met de komende zoekmachine naar eigen zeggen een privacyvriendelijk alternatief bieden voor zoekmachines als Google. "De Tailcat zoekmachine is gebouwd bovenop een volledig onafhankelijke index, die in staat is om de kwaliteit te leveren die mensen verwachten, maar zonder hun privacy in gevaar te brengen", claimt het bedrijf in een persbericht. De zoekmachine verzamelt volgens Brave geen IP-adressen en gebruikt geen 'persoonlijk identificeerbare informatie' om zoekresultaten te verbeteren.

Brave Search is nog niet beschikbaar. Het bedrijf plaatst een wachtlijst op zijn website, waarmee gebruikers zich kunnen inschrijven voor vroege toegang tot de zoekmachine. Brave maakt niet bekend wanneer de eerste early access-periode wordt gestart of wanneer Brave Search voor iedereen beschikbaar komt. De zoekmachine zal onder andere werken met de Brave Browser, hoewel gebruikers van die webbrowser ook andere standaard zoekmachines kunnen instellen.

Het bedrijf is naar eigen zeggen van plan om Brave Search met een betaalde advertentievrije versie en een gratis variant met advertenties uit te brengen. "Hoewel er een groep gebruikers is die al lang een premium, advertentie-vrije zoekervaring wil, geven anderen de voorkeur aan een gratis, door advertenties gefinancierd model." Brave stelt dat 'het aanbieden van een keuze het beste is' en dat het tonen van Brave Ads een mogelijkheid is. In een enquête voor de early access-periode vraagt het bedrijf aan respondenten of ze bereid zijn om te betalen voor een advertentievrije zoekmachine, en hoeveel ze daarvoor eventueel zouden willen betalen.