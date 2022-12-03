Brave Search gaat reclame tonen en krijgt premiumoptie

De zoekmachine Brave Search gaat reclame tonen. Daarnaast gaat Brave Software een abonnement aanbieden voor gebruikers die liever geen advertenties willen zien. Het Search Premium-abonnement kost drie dollar per maand.

Brave Software schrijft dat de advertenties duidelijk worden gelabeld op Brave Search, zodat ze kunnen worden onderscheiden van de gewone zoekresultaten. Er wordt een icoontje getoond aan de rechterkant van een advertentie op de zoekmachine. De functie bevindt zich momenteel nog in de bètafase, daarom is er een bètalabel aan het pictogram bevestigd.

De ontwikkelaar benadrukt dat de advertenties gebruikers niet volgen of profileren. Brave zegt dat de advertenties gebruikmaken van drie soorten informatie: de zoekopdracht, het land van de gebruiker en het type apparaat waarmee de zoekopdracht is gedaan. Verder wordt er geen reclameprofiel van de gebruiker bijgehouden, beweert Brave.

Tijdens de bètafase wordt er alleen tekstreclame getoond op Brave Search. Brave Software is van plan de advertentiedienst op den duur te integreren met de privé-advertentiefunctie van de Brave Browser. Voorlopig krijgen gebruikers die hebben gekozen voor Brave Private Ads geen advertenties te zien bij de zoekmachine.

Brave Search advertenties
Bron: Brave Software

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 03-12-2022 10:14
113 • submitter: TheVivaldi

03-12-2022 • 10:14

113

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (113)

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xAznSinnage 3 december 2022 10:15
Heel jammer dit. Tja, wie zag dit niet aankomen anno 2022
Sando
@xAznSinnage3 december 2022 16:51
Heel jammer dit. Tja, wie zag dit niet aankomen anno 2022
Iedereen zag dit aankomen, want ze hadden het vanaf het begin aangekondigd. Het heeft vorig jaar ook op Tweakers gestaan:
Het bedrijf is naar eigen zeggen van plan om Brave Search met een betaalde advertentievrije versie en een gratis variant met advertenties uit te brengen.
Hydranet @Sando3 december 2022 20:44
Na een keer lezen onthoud bijna niemand dat, Brave had zelf ook best mooi even een linkje kunnen posten op search.brave.com met die informatie dan was het ook duidelijk te zien voor degene die Brave Search gebruikten. Ik gebruikte wel search.brave.com maar kwam nooit op hun website. Trouwens als ik naar die blog post ga dan krijg ik een pagina in het Spaans of Portugees te zien.
Verwijderd @Hydranet4 december 2022 05:14
Tja maar 'het stond maar 1x vermeld' is wel het slechtste argument wat er is. Zeker als gebruiker is 1x vermelden in mijn ogen prima.
Hydranet @Verwijderd4 december 2022 10:32
Dat is waar maar gezien het het toch wel een belangrijk puntje is om te weten was het logischer geweest als ze het op een plek hadden neer gezet waar het makkelijker terug te vinden was. Dus als link op search.brave.com zelf, maar ik ben tussen al iets anders gaan gebruiken.
rain2reign @Hydranet4 december 2022 01:11
Bij mij is die link in het Engels, alhoewel ik wel een talen optie balkje onderaan de pagina zie.
Gubbel @xAznSinnage3 december 2022 19:49
Tja, wat verwacht je dan? Niemand betaalt voor toegang tot zoekmachines, er zal geld verdiend moeten worden.
2green @Gubbel4 december 2022 00:58
Nooit eerder van gehoord, maar wat maakt reclame nu uit? Zo volgen niet en gaan niet profileren, top.

Ik ga hem eens proberen in ieder geval .
fre0n @2green4 december 2022 03:14
Hoe weten ze dan welke reclame ze aan je moeten tonen, of andersom, welke doelgroep bij welke reclame past. Adverteerders gaan echt niet voor rando's betalen
akooijman @fre0n4 december 2022 10:10
Je kunt reclame rechtstreeks aan de zoekwoorden koppelen, dat is misschien wel effectiever dan koppeling aan de zoekgeschiedenis.

Als ik vandaag een wasmachine zoek en bestel krijg ik nog drie maanden advertenties voor wasmachines te zien. Leuk voor de kwartaalcijfers van de adverteerders - de advertenties lijken succes gehad te hebben want ze hebben mij duizend reclames voor wasmachines laten zien en ik heb er een gekocht, maar oorzaak en gevolg...

Reclame tijdens een zoektocht kan soms wel zinvol zijn.
Moortn @fre0n4 december 2022 10:16
Brave zegt dat de advertenties gebruikmaken van drie soorten informatie: de zoekopdracht, het land van de gebruiker en het type apparaat waarmee de zoekopdracht is gedaan
Dat lijkt me genoeg voor veel adverteerders. Natuurlijk kan je meer geld vragen van adverteerders als je nog veel gerichter advertenties kan tonen, maar vergeet niet dat er ook gewoon 'algemene' reclames op tv, radio en billboards zijn. Verzekeringen, (web)winkels en reisaanbieders kunnen zo gebruikers naar hun websites lokken zonder alvast een specifiek product voor hen aan te bieden. Met een zoekterm als "vliegvakantie spanje", "stofzuiger" of "geluidsoverlast buren" kan je al vrij veel.
gevoelig @fre0n4 december 2022 18:09
Adverteerders gaan echt niet voor rando's betalen
Waarom niet? Publiciteit is publiciteit. Adverteerders weten vast wel dat een boel mensen alles wat ze kunnen uitschakelen aan privacy opties ook daadwerkelijk uitzet. Zodat er geen gepersonaliseerde view is. Die mensen wil je vervolgens niet meenemen in je campagne?

[Reactie gewijzigd door gevoelig op 22 juli 2024 23:29]

litebyte @xAznSinnage3 december 2022 10:17
Ik vraag me werkelijk af wie nu gebruik maakt van zo'n abonnementsvorm...
Marve79 @litebyte3 december 2022 10:27
Ik vraag me af wie Brave search gebruikt.
Hydranet @Marve793 december 2022 10:51
Ik maar na vandaag maar iets anders.
WillySis @Hydranet3 december 2022 20:31
Dat zal voor meer gebruikers gelden, al ligt het wel aan hoe storend de advertenties zijn.
iew @Marve794 december 2022 15:10
Firefox Focus doet het ook prima, ik ga niet overal een abbo voor afsluiten.
Daarnaast word mijn internet gebruik al een paar jaar steeds minder en minder, voor mij is het leuke er wel een beetje af...
Hydranet 3 december 2022 10:18
Ik was juist naar Brave Search overgestapt omdat die mij de beste zoek resultaten geeft vergeleken met andere niet Google Search engines en omdat die geen reclame had. Ik ga maar weer naar een andere Search Engine opzoek die geen reclame gaat tonen. Nu heb ik ook wel weer mijn twijfels over het gebruik van Brave Browser, want wat voor reclame gaan ze tonen, generieke of persoonlijke(net zoals Google)?
Sissors @Hydranet3 december 2022 10:29
Waarop zou een zoekmachine draaien die gratis is en geen reclame toont?
eric.1 @Sissors3 december 2022 10:56
Donaties, is altijd nog een optie.
Louw Post @eric.13 december 2022 11:45
Dat doen mensen ook maar beperkt. Kijk bijvoorbeeld naar Wikipedia die bijna jaarlijks moet smeken naar donaties om draaiende te kunnen blijven.
eric.1 @Louw Post3 december 2022 12:46
Ik denk eerlijk gezegd dat het meer met een mind-set te maken heeft. Zelf ben ik werkzaam aan een flink open-source project welke te vinden is in de top-200 van Github (wat betreft activiteit). Laten we zeggen dat je om kosten-dekkend te zijn weinig hoeft te doen.

Wil je een budget binnen halen om significante aanpassingen te doen, dan moet je wel aan de bak.
kozue
@eric.13 december 2022 13:51
Het bouwen van code is natuurlijk niet vergelijkbaar met het in de lucht houden van servers. Code kost voornamelijk de tijd die je in development steekt. Als je een maand niks code, heb je geen kosten. Servers blijven continu doordraaien en blijven geld kosten.
Als je de code geschreven hebt, maakt het niet meer uit hoeveel gebruikers er van zijn. Die draaien het zelf ergens. Maar meer gebruikers van je server is meer load op de server, en meer servers wanneer de capaciteit vol zit. Dus ja, een dienst als wikipedia, met heel veel gebruikers, kost nou eenmaal veel meer om in de lucht te houden dan het onderhouden van een stukje open source software.
eric.1 @kozue3 december 2022 14:09
We onderhouden ook gewoon servers hoor, voor de default-configuraties. Als het alleen om code gaat dan is het inderdaad niet vergelijkbaar.

Desalniettemin zal Wikipedia ook wel duurder zijn. Punt blijft wel dat er echt niet moeilijk is om donaties te ontvangen.
TheVivaldi @eric.13 december 2022 16:44
Mindset, maar ook andere dingen. Als ik zou moeten doneren aan alles wat ik gebruik, dan ben ik bankroet. En ik verdien al niet superveel, maar zelfs als ik dat wel zou doen, dan nog zou ik aan alles kunnen doneren. En ik weet zeker dat ik niet de enige daarin ben. Dus ja, dan moet je keuzes maken waar je wel en niet aan doneert, of afwisselen.
plakbandrol @Louw Post3 december 2022 12:07
Die krijgen meer dan genoeg binnen, maar blijven smeken alsof ze op het punt staan te verdwijnen.
Kolbe, a former co-editor-in-chief of Wikipedia’s community newspaper, The Signpost, argues that the non-profit’s rising revenues and record-breaking annual donations are easily sufficient to keep the site operating.

Rather than needing cash to keep Wikipedia online and independent, Kolbe suggests the WMF wants to further boost its vast savings and fund a range of new projects
https://thenextweb.com/ne...it-has-vast-cash-reserves
ParadoxMedia @Louw Post3 december 2022 14:15
Mensen doneren dan ook. Ze hebben miljoenen meer dan nodig in reserves. Het is gewoon slimme marketing. Hier kan je er meer over lezen: https://www.dailydot.com/...a-endownemnt-fundraising/
wolver1ne @Sissors3 december 2022 12:12
Je eigen server met bijvoorbeeld Searx/Searxng via vpn oid. Anders zijn er genoeg Searx instances die je ook gewoon kunt gebruiken.
Sissors @wolver1ne3 december 2022 12:51
Ik kende die niet, en mijn eerste vraag zou zijn hoe je in hemelsnaam dat zelf kan draaien, gezien die dan het hele internet moet gaan crawlen. Maar dat doet hij niet, hij stuurt gewoon je zoekopdracht door aan Google & co. Dat is natuurlijk geen manier hoe in zijn algemeenheid die zoekopdracht gratis gedaan kan worden.
TheVivaldi @Sissors3 december 2022 16:44
Presearch dan? Die gebruikt ook lokale resultaten.
Oon @Sissors3 december 2022 11:07
Dat is de truc die Brave iedere keer gebruikt; iets veelbelovends maken dat gratis en zonder advertenties is, en daarna stiekem toch minder betrouwbaar blijken. Zo deden ze het met de browser en nu ook weer met de zoekmachine.

Moet zeggen dat iedereen die nog in Brave gelooft er nu wel echt zelf om vraagt
Hydranet @Sissors3 december 2022 10:32
Om gebruikers aan te trekken zo dat ze een publiek hebben om om vervolgens daaraan reclame te kunnen tonen. Maar ik in mijn eerdere zoektocht een tijd terug ben ik wel andere zoekmachines tegen gekomen die geen reclame toonden. Alleen waren de zoek resultaten wat minder als die van Brave. Ik ga maar is kijken of ik er een tegen kom zonder reclame en met een beetje goede zoek resultaten.
david-v @Hydranet3 december 2022 11:32
Dus jij wilt "gratis" gebruik blijven maken van een dienst die geld kost? hoe lang denk je dat het vol te houden is? Je geeft zelf al aan dat het gratis is om mensen aan te trekken om daarna reclame te tonen. Immers, voor niks gaat de zon op.

Ik zou dolgraag willen betalen voor een search engine met goeie resultaten, zonder reclame en zonder een verdiensten model gebaseerd op mijn metadata. Als je tevreden bent over een search engine en je wilt geen reclame of je metadata in te zetten als ruilmiddel, dan is een betaalde variant toch een prima optie? Of de €3 per maand wel een reeel bedrag is nog wel de vraag, maar dat is een andere discussie.
icecreamfarmer @david-v3 december 2022 12:05
Google verdient veel meer aan je per maand.

Maar je hebt een punt. Wat ben je bereid te betalen voor een digitale goudengids. In essentie kun je niet meer zonder. Probeer maar eens een week zonder zoekmachine te leven.
Hydranet @david-v3 december 2022 12:10
Ja ik wil gratis gebruik blijven maken voor iets wat geld kost, dan hadden ze er maar gelijk geld voor moeten vragen toen ze er mee begonnen, dan had ik het geen probleem gevonden. Ik heb geen zin om voor elk klein dingetje een abonnement te moeten nemen. Als ik straks 1001 abonnementen heb is het straks vrij onoverzichtelijk en moeilijk bij te houden. Ik ga het maar is zelf proberen te draaien, kijken of dit wat is.
https://github.com/benbusby/whoogle-search
The Realone @Hydranet3 december 2022 15:01
Mooi is dat. Het gebruikt gewoon, net als al die andere alternatieven, Google search results. Het kan dus niet gratis doen wat Google doet, want zonder Google doet het niks. Als Google niet zoveel verdiend aan gebruikersdata zou Google als zoekmachine een stuk minder succesvol zijn en een tool als deze dus ook.
Hydranet @The Realone3 december 2022 15:09
Klopt ja maar het sloopt zoveel mogelijk de tracking van Google eruit en je krijgt de resultaten te zien zonder ads, dus voor mij goed genoeg. Daarom heet het ook Whoogle en niet iets met een naam waarbij je zou denken dat het iets stand-alone op zichzelf is.

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 22 juli 2024 23:29]

nst6ldr @BlaDeKke3 december 2022 12:44
Open Source - iets wat inherent controleerbaar is - is voor een rudimentair iets als een zoekmachine inderdaad veel beter dan closed source, en helemaal als je dat met Google wilt vergelijken. Hoe je daar dan ziektes bij betrekt is gewoon een zwaktebod en brevet van onvermogen als het op software aankomt.
BlaDeKke @nst6ldr4 december 2022 17:20
Dat is een gezegde hier. Kiezen tussen de pest en cholera. Kiezen uit 2 slechte opties. Open source is controleerbaar. En dat doe je, keer op keer bij elke update?
nst6ldr @BlaDeKke4 december 2022 17:35
Open source is controleerbaar. En dat doe je, keer op keer bij elke update?
Dat doe je met een community, en een beetje knap project gooit er sonarqube of een andere statische code analyse tegenaan of zelfs quality gates die voorkomen dat een commit gedaan kan worden zonder dat de code getest, kwalitatief en leesbaar is. Dan pik ik of andere mensen uit een community dit inderdaad in no-time op zodat niet-programmeurs dat niet hoeven te doen.

Succes om die rapportages op te vragen bij Google.
BlaDeKke @nst6ldr4 december 2022 18:01
Thanks, veel stof om te lezen.
aikebah @nst6ldr4 december 2022 22:20
Sonarqube doet niks tegen kwaadwillende code, enkel tegen slecht gecodeerde code.
nst6ldr @aikebah5 december 2022 06:56
Je valt een stelling aan die ik niet geschreven heb, goed gedaan.
aikebah @nst6ldr6 december 2022 01:42
Niet letterlijk nee, maar je verwijst naar Sonarqube scans in je reactie op een quote die doelt op controleren van open source met betrekking tot ongewenste/kwaadwillende code. Wel degelijk een relevante kanttekening dus, aangezien Sonarqube scans daar niet op gericht zijn.
nst6ldr @aikebah6 december 2022 07:10
Wederom een stelling die ik niet heb gemaakt: "[...] en leesbaar is. Dan pik ik of andere mensen uit een community dit inderdaad in no-time op [...]"

Mijn stelling: met sonarqube is code leesbaarder en daarom makkelijker goed te beoordelen.
De stelling die jij er van maakt: sonarqube is een virus scanner.

Nee.
Hydranet @BlaDeKke3 december 2022 12:48
Het is niet even random, het is een actief opensource project waar aardig wat ontwikkelaars aan mee helpen die ieder geval meer geven om privacy dan Google of welk andere bedrijf dan ook die een zoekmachine aanbieden. Ik vertrouw het sowieso meer als een Google en je kan de commits bekijken om een idee te krijgen wat ze er aan toevoegen.

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 22 juli 2024 23:29]

madhondt @david-v5 december 2022 12:39
Waarom moeten alle verdienmodellen tegenwoordig via een abonnementsformule? Zoals reeds andere reacties: vele van die abonnementen voor elke dienst tellen op.

Waarom niet per gebruik? De prijs die ze dan kunnen rekenen is de prijs die ze krijgen voor de (niet) getoonde advertenties. Afrekening per maand. Klaar.

Dezelfde per-gebruik-aanrekening zou ik ook graag als extra alternatief zien op alle streaming diensten, dan kunnen we veel makkelijker op meerdere streaming diensten tegelijk actief zijn, en gewoon betalen volgens hoe actief we bij die aanbieder streamen, ipv een vast bedrag per maand. Maar dat is helemaal een andere discussie.
david-v @madhondt5 december 2022 13:45
Kan ook een mogelijkheid zijn. Maar, als klant wil je vooraf wel weten waar je aan toe bent wat kosten betreft. Bij streaming is dat nog wel te regelen, maar bij zoekopdrachten bij een zoekmachine is dat wat lastiger voor de klant denk ik. Maar een abbonement in de vorm van maximaal 10, 20, 50 of ongelimiteerd zoekopdrachten per maand en een bijbehorende prijs zou wat mij betreft ook wel mogen.
sam1987 @Hydranet3 december 2022 13:08
Ik denk dat brave al genoeg funding krijgt ;) https://www.crunchbase.co...ftware/company_financials Nu ze hadden het aangekondigd en mogen doen wat ze willen. Ze hebben dan nog die Binance deal voor hun widget. De brave Wallet wordt nu ook bekritiseerd, onder andere door privacypolicy veranderingen in ConsenSys, Metamask en Uniswap Labs. Ze verdienen onrechtstreek wel genoeg aan je data en gebruik naar mijn mening.

Je kunt iets als searX of whoogle zelf opzetten of een van de publieke frontends gebruiken.
Hydranet @sam19873 december 2022 13:39
Ik heb intussen Whoogle al draaien want die had ik al een tijd op het oog :)
Sebazzz @Hydranet3 december 2022 11:28
Ik gebruik zelf Kagi als een zoekmachine. Hier ben ik zeer tevreden over omdat bepaalde waardeloze "SEO optimized" sites standaard al weggefilterd zijn, of je anders zelf aan een blacklist kan toevoegen. Ik gebruik deze zoekmachine dagelijks, zowel privé als op mijn werk en het helpt mij sneller te vinden wat ik zoek dus ik betaal er graag voor :)
nst6ldr @Sebazzz3 december 2022 12:16
$10,-/maand is best veel , maar ik moet bekennen dat het er behoorlijk goed uit ziet. Mocht er een family plan uit komen die wat vriendelijker geprijst is dan overweeg ik het wel. Mijn oplossing nu is een eigen SearX instantie binnen mijn eigen cloud omgeving.
Ulster Seedling @Sebazzz3 december 2022 15:09
Hier nog een tevreden Kagi-gebruiker. Zeker een aanrader, naast dat het reclamevrij en privacyvriendelijk is, zijn de zoekresultaten voor mij ook een stuk beter dan Google en DuckDuckGo!
NanoSector @Sebazzz3 december 2022 17:29
Ik heb Kagi ook eens bekeken en ben er wel heel erg over te spreken. Vooral de mogelijkheid om "meuk" oftewel SEO optimised sites weg te filteren is erg interessant, plus jouw favoriete sites voorrang geven (evt. binnen een groep).

Ik denk dat dit een beter idee is dan wat Brave probeert te doen. Die lijkt nu erg de Google kant op te gaan waar je in principe gewoon de search engine kan omkopen.
freektech @Hydranet3 december 2022 12:25
Je kan toch gewoon gebruik maken van de ingebouwde ad blocker in Brave? Of een normale adblocker gebruiken.
Hydranet @freektech3 december 2022 14:00
Ik verwacht niet dat de ingebouwde adblocker van Brave advertenties van Brave Search gaat blokkeren, dat zou een beetje tegenstrijdig zijn.
freektech @Hydranet3 december 2022 23:49
Waarom niet? Dat zou het doel van die hele adblocker tenietdoen.
Ik denk ook niet dat het die ads per se bedoelt zijn voor Brave gebruikers. Je kan de adblocker uitzetten, en wellicht komen ze met een suggestie om die uit te zetten voor Brave Search om hen te steunen. Of ze schakelen shields automatisch uit voor Brave Search maar je kan het altijd zelf aanzetten.

[Reactie gewijzigd door freektech op 22 juli 2024 23:29]

gavinz @Hydranet3 december 2022 10:45
ik gebruik duck duck go werkt prima, je moet alleen even de ads uitzetten.
Hydranet @gavinz3 december 2022 10:49
Ik heb DDG wel is gebruikt maar vond de zoek resultaten altijd toch tegen vallen vergeleken met Brave Search.
Verwijderd @Hydranet3 december 2022 10:23
... want wat voor reclame gaan ze tonen, generieke of persoonlijke(net zoals Google)?
Volgens het artikel generieke, gebaseerd op de zoektermen die op dat moment zijn gebruikt.
De ontwikkelaar benadrukt dat de advertenties gebruikers niet volgen of profileren. Brave zegt dat de advertenties gebruikmaken van drie soorten informatie: de zoekopdracht, het land van de gebruiker en het type apparaat waarmee de zoekopdracht is gedaan. Verder wordt er geen reclameprofiel van de gebruiker bijgehouden, beweert Brave.
Hydranet @Verwijderd3 december 2022 10:25
IK had dat gemist, het is nog vroeg. Bedankt! Toch maar is kijken naar een andere Search Engine, elke type reclame is irritant. Ik gok ook dat je met de Brave browser deze reclame niet gaat kunnen blokkeren met de ingebouwd ad-blocker functie.

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 22 juli 2024 23:29]

Verwijderd @Hydranet3 december 2022 11:26
Je kan natuurlijk ook 3 euro per maand gaan betalen :+
Hydranet @Verwijderd3 december 2022 21:33
Of ik kan Whoogle draaien, ik word een beetje gestoord van hoe je voor elk klein ding je maar tegenwoordig een abonnement voor moet afsluiten. Op gegeven moment gaat men het overzicht kwijt raken als je 1000 abonnementen hebt lopen van verschillende kleine dingen op het internet en ook nog is buiten het digitale leven.
Sando
@Hydranet3 december 2022 16:41
Ik was juist naar Brave Search overgestapt omdat (...) die geen reclame had. Ik ga maar weer naar een andere Search Engine opzoek die geen reclame gaat tonen.
Beetje flauw, want dit was altijd al het plan. Dit kon je lezen op de introductiepagina, blogposts, en zelfs in het Nederlands hier op Tweakers:
quote: 03-03-2021
Het bedrijf is naar eigen zeggen van plan om Brave Search met een betaalde advertentievrije versie en een gratis variant met advertenties uit te brengen.
Hydranet @Sando3 december 2022 17:01
Ze hadden ook wel ergens op de Brave Search pagina zelf een linkje kunnen plaatsen met die informatie, iets zo lang terug wat ik 1x zie onthoud ik niet en als ik dagelijks op de Brave Search pagina komt zou het mij meer op zijn gevallen en had ik het wel geweten.
Sissors 3 december 2022 10:16
Ach, daar hebben we toch ad-blockers voor?

En voor de duidelijkheid, ik snap dat ze ergens aan moeten verdienen, maar het is toch wel ietwat ironisch dat de maker van een browser die als selling point heeft de ingebouwde ad blocker, een zoekmachine wil opleveren die draait op ads. (Om het nog niet te hebben over hun alternatief, waarbij ze ads strippen van webpagina's, en vervangen door hun eigen ads).
Hydranet @Sissors3 december 2022 10:40
Ik denk niet dat als je de Brave Browser gebruikt de reclame van Brave Search geblokkeerd gaan worden door de ingebouwde adblock functionaliteit van de Brave Browser.
Wolfos @Hydranet3 december 2022 21:19
Custom filter is zo gemaakt.
ilaurensnl @Sissors3 december 2022 10:46
Is dat niet juist het idee, dat je geld kan verdienen als publisher en bezoeker? Dat standaard intrusive ads blokkeert? als ze het goed opzetten is een paar ads in mijn opinie niet erg.
Sissors @ilaurensnl3 december 2022 11:14
Brave browser heeft zover mij bekend twee opties:
1. Standaard ad blocker: Geen ads
2. Vervang de ads van de website door hun eigen ads, daar verdienen ze zelf dan geld, daar krijg jij een beetje voor, en de website die je daadwerkelijk bezoekt is genaaid (ja theoretisch gezien kunnen ze zich inschrijven ervoor dat ze ook een fractie van de nieuwe reclame inkomsten krijgen, maar praktisch gezien krijgen ze niks).
Polderviking @Sissors3 december 2022 12:14
maar het is toch wel ietwat ironisch dat de maker van een browser die als selling point heeft de ingebouwde ad blocker, een zoekmachine wil opleveren die draait op ads
Ik gebruik Brave vooral vanwege het privacyplaatje, en zo wordt brave volgens mij ook vooral in de markt gezet? Zie op hun website nu in ieder geval niet direct iets over adblocking als argument voor deze browser.

Dat het blokkeren van trackers in de praktijk veelal inhoud dat je advertenties tegenhoud wil niet zeggen dat dat perse het doel is natuurlijk.
Dus of ik als brave gebruiker een probleem ga hebben met hoe brave dat gaat uitbaten gaat er alles mee te maken hebben hoe ze dat uitbaten.
Als dat zo'n Google-esque koerswijziging wordt van "do no evil" naar wat ze nu belichamen ben ik ook zo weer weg.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 23:29]

martyparty @Polderviking5 december 2022 09:17
Privacyvriendelijk alleen als je de telemetrie handmatig uitzet

https://spyware.neocities.org/articles/brave.html

[Reactie gewijzigd door martyparty op 22 juli 2024 23:29]

Polderviking @martyparty5 december 2022 13:17
Waarom is telemetrie persé een issue?

https://brave.com/privacy-preserving-product-analytics-p3a/

Privacy voor mij is toch wel wat complexer dan alleen maar zorgen dat iets nooit naar huis belt...
Adequaat geanonimiseerde gebruikersdata mogen ze van mij best hebben als dat de browser beter maakt.
Als daar maar een mate van transparantie over bestaat.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 23:29]

Iblies @Sissors3 december 2022 11:23
Je hebt verschillende vormen van advertenties.

Bij google weet je dat er resultaten tussenin waar je naar sites wordt geleid met… google-advertenties.


Andere zoeksites geven het in principe aan met gesponsorde/advertentie.
TigerXtrm @Sissors3 december 2022 14:44
(Om het nog niet te hebben over hun alternatief, waarbij ze ads strippen van webpagina's, en vervangen door hun eigen ads).
Dat gebeurt helemaal niet. Dat was ooit een idee, maar bleek juridisch ingewikkeld, en is dus nooit ingevoerd.
martyparty @TigerXtrm5 december 2022 09:27
Dit was geen juridisch probleem?
On 6 June 2020, a Twitter user pointed out that Brave inserts affiliate referral codes when users type a URL of Binance into the address bar, which earns Brave money. Further research revealed that Brave redirects the URLs of other cryptocurrency exchange websites, too. In response to the backlash from the users, Brave's CEO apologized and called it a "mistake" and said "we're correcting".
TigerXtrm @martyparty5 december 2022 11:38
Dat is helemaal niet waar ik het over had. Ik het het over injecteren van nieuwe ads.
DonJunior 3 december 2022 11:36
Zo mooi dat alle reacties gaan over reclames en over het niet willen hebben hiervan.
Maar vervolgens wil ook (bijna)niemand een abonnement afsluiten of donatie doen.
Typisch dat alles gratis moet zijn maar wel goed moet werken. Veel mensen lijken gewoon niet te willen begrijpen dat bedrijven ook inkomsten nodig hebben om te kunnen blijven draaien. :X
nst6ldr @DonJunior3 december 2022 12:10
En ik vind deze reactie weer typisch: als een bedrijf een business model heeft die draait om spionage en manipulatie van haar klanten omdat een eenvoudige dienst<->betaling transactie niet genoeg oplevert, mag deze blijkbaar niet omvallen.

Volgens mij was het idee van een markt economie dat er alleen diensten en producten zouden kunnen bestaan die waarde bieden in ruil voor geld. Dat hypercommercie en achterlopende wetgeving verschillende bubbels tot gevolg hebben gehad die een keer klappen - en daarmee verschillende bedrijven ten onder gaan - is dan maar zo. Eerlijk is eerlijk: als die bedrijven enige vorm van maatschappelijk en ethisch besef hadden, dan waren ze uberhaubt niet aan dat business model begonnen.

Blijkt overigens dat betaalde zoekmachines als Kagi ook gewoon prima zaken doen (goed gevonden @Sebazzz :)).

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 22 juli 2024 23:29]

zordaz @nst6ldr3 december 2022 12:29
Volgens mij is 'waarde bieden' niet per se het doel van een marktwerking / de markteconomie. De markt kent geen moraal en heeft geen normen of een geweten. Het gaat puur om prijs, dus als je zonder waarde of moraal de laagste prijs vraagt dan kan dat gewoon. Bijvoorbeeld omdat je monopolist bent of prijsafspraken hebt, of heel veel andere macht bezit.
nst6ldr @zordaz3 december 2022 12:40
Vandaar deze regel: "Dat hypercommercie en achterlopende wetgeving verschillende bubbels tot gevolg hebben gehad die een keer klappen - en daarmee verschillende bedrijven ten onder gaan - is dan maar zo."

En aansluiten natuurlijk: "Eerlijk is eerlijk: als die bedrijven enige vorm van maatschappelijk en ethisch besef hadden, dan waren ze uberhaubt niet aan dat business model begonnen."

Goedkoop en lage kwaliteit kan ook van waarde zijn voor bepaalde mensen. Maar als je stiekem of stilzwijgend inkomsten genereert op een manier die ethisch twijfelachtig is, dan kan je er vanuit gaan dat er vanuit overheden een keer word ingegrepen. De uitzonderingen Google, Amazon, Apple, Microsoft en Facebook kunnen die boetes dan wel betalen, voor bedrijven als Brave gaat dat niet op als het zo ver mocht komen.

In dit geval probeert Brave zich op dezelfde manier te bedienen en gaan ze er achter komen dat dit niet kostendekkend zal zijn. Daar mogen we - in tegenstelling tot wat @DonJunior pretendeert - echt geen medelijden mee hebben hoor. En we hoeven ons ook niet schuldig te voelen dat we "alles" maar gratis willen: dat is een beeld wat deze branche zelf zorgvuldig heeft geschept voor haar klanten.
nzall @DonJunior3 december 2022 12:49
Ik draait een advertentieblocker niet zozeer omdat ik geen advertenties wil zien of omdat ik niet wil steunen, maar omdat advertenties enerzijds een grote impact hebben op mijn dataverkeer (kan in sommige gevallen oplopen tot wel 30% van de gebruikte bandbreedte) en anderzijds omdat advertenties in het verleden al meermaals zijn gebruikt als verspreidingsvector voor malwareaanvallen. Dus advertenties kosten mij geld (een deel van mijn bandbreedte) en riskeren de gezondheid van mijn computer.

Ik hoor je nu wel zeggen "waarom neem je dan geen abonnement" en dat doe ik hier en daar ook: Ik heb Youtube Premium Lite en een Twitch sub op een content creator die ik echt wel leuk vind. Maar ik bezoek maandelijks zeker honderd verschillende websites, sommige maar 3 of 4 keer, en het is financiëel gewoon onhoudbaar om zelfs maar bij de 10 sites die ik het meest bezoek een abonnement af te sluiten. Als elk van die sites een abonnement had van gemiddeld 5 EUR per maand, dan is dat op jaarbasis 600 EUR. Voor de meeste mensen is dat een enorm bedrag om maandelijks te geven.

Wat ik eigenlijk voor zou hopen is een systeem waarbij ik een abonnement afsluit van zelfs tot 10 of 15 EUR per maand bij pakweg Google Ad Services waarbij de prijs van het abonnement eerlijk verdeeld zou worden onder de sites die ik bezoek, en dan krijg ik in ruil geen advertenties. Ik zou Google dat zelfs nog zien doen.
kozue
@nzall3 december 2022 14:05
Met als grote nadeel dat je Google niet kan vertrouwen met je data, en je met zo’n abo weliswaar de advertenties niet meer ziet, maar de tracking achter je rug om doorgaat. Ik zou nooit betalen aan Google voor wat dan ook.
Mijn grootste reden voor het draaien van een adblocker is niet de ads zelf (alhoewel die belachelijk veel data slurpen en er dus wel meer redenen zijn), maar de tracking scripts er achter.
Wachten... @DonJunior3 december 2022 12:21
Ik denk dat als een bedrijf een goed verdienmodel heeft en heel duidelijk is wat dat verdienmodel is, dan zijn mensen best bereidt om te betalen. Kijk bijvoorbeeld naar Protonmail, dat heeft een heel duidelijke visie, namelijk privacy & security. Daar draait niks om reclame o.i.d en ze zijn in mijn ogen ook vrij duidelijk in wat ze doen, en dat dit geld kost. Wil er dus gebruik van maken, dan moet je er dus voor betalen (al bieden ze ook wat gratis dingen aan). Ik ken best veel mensen die daar dus voor dit soort dingen willen betalen.

Er zijn echter ook bedrijven die op een sneaky manier toch op de achtergrond geld aan je verdienen, en dan "gratis" zijn, en later nog allerlei vage abbo`s er doorheen gaan drukken. Dat is toch echt wel een ander verhaal.

Transparantie is key als je wilt dat mensen achter je visie staan en ervoor gaan betalen.

Edit: leesbaarheid aangepast.

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 22 juli 2024 23:29]

zordaz @DonJunior3 december 2022 12:23
Fair enough, alleen is het een beetje krom als je een browser bouwt die reclames en tracking blokkeert, maar vervolgens zelf reclame gaat introduceren. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, daar zijn in de browser wereld voldoende voorbeelden van. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe het verdienmodel bij Vivaldi geregeld is.
PeYo @DonJunior3 december 2022 14:25
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[Reactie gewijzigd door PeYo op 22 juli 2024 23:29]

GameNympho 3 december 2022 10:25
Weer de omgekeerde wereld, serveer ze van zoveel mogelijke reclame en dan een abbo zonder reclame aanbieden :F

Sorry @LOTG maar als jij eerst niets serveert, en je gaat dan wel reclame serveren en dan een abbo? Nee dit hoort andersom, gelijk vanaf het begin een abbo, ze konden toch dit ook eerst zonder?
Je weet toch dat een site op internet geld kost?

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 23:29]

LOTG @GameNympho3 december 2022 10:35
Nou ja omgekeerde wereld? Er was geen reclame en nu komt er reclame met een optie het uit te zetten.

Gratis bestaat niet. En een zoekmachine draait ook niet op een server onder je bed.

Wat zou jou alternatief dan zijn? Geen reclame en gratis?
svenM @GameNympho3 december 2022 11:10
Absoluut, maar als ze zo begonnen waren had je er waarschijnlijk nooit van gehoord. Fan waren ze zo speciaal niet en hadden ze waarschijnlijk amper gebruikers gehad.
Sando
@GameNympho3 december 2022 16:49
Weer de omgekeerde wereld (...) dit hoort andersom, gelijk vanaf het begin een abbo, ze konden toch dit ook eerst zonder?
Dat zie je vaker bij een beta-versie. Dit was altijd al het plan. Dit kon je lezen op de introductiepagina, blogposts, en hier op Tweakers:
Het bedrijf is naar eigen zeggen van plan om Brave Search met een betaalde advertentievrije versie en een gratis variant met advertenties uit te brengen.
roelofz 3 december 2022 10:38
Ik weet niets van Brave, maar iedere zoekmachine moet toch reclame tonen, of een betaalmodel hebben?
Het gaat uiteindelijk om wat ze met je data doen en dat lijkt, hierboven lezend, in orde, op een goede manier te gebeuren. Ik ben wel nieuwsgierig of ik van DDG niet naar Brave zou kunnen.
OxiMoron 3 december 2022 12:25
Grootste probleem hier is de privacy als je ervoor betaald.

Het betekend dus dat je in moet loggen om te zoeken zonder reclame, wat dus via de betaling een stuk minder anoniem is.

Ik snap dat ze dat misschien niet als doel hebben, en dat ze misschien niet "evil" zijn, maar de enige manier om jezelf goed te beschermen is door ze de informatie niet te geven.
Von Henkel 3 december 2022 12:48
Ben zeer tevreden over Brave browser en de search. Ik zal nog even afwachten tot ze het live zetten.
Als het irritant word of het is niet meer te omzeilen dan zien we wel verder.
kimborntobewild 3 december 2022 21:43
Brave Search gaat reclame tonen
R.I.P. Brave.
Botmeister 3 december 2022 10:26
Nog effe dan komen er abonnementen voor je toiletpot. Dagelijks 1 keer schijten en 3 keer pissen inbegrepen. Daarna resp. 20 en 10 cent per extra bezoek. Zet het V&D schoteltje maar alvast klaar als je je verjaardag viert.
Aardwolf @Botmeister3 december 2022 10:50
But you will happy. Dat was je nog vergeten te noemen. :P
Kortom efficiëntie en niet 3x per dag een klein keuteltje leggen. hahaha >:)

Ach ja, met Brave heb je nog opt-out: je hoeft het niet te gebruiken. Met het missen van een toilet wordt het al moeilijker. Vermoed in dit geval dat velen helemaal niet de Brave beloningen (BAT) gebruiken en hun ads hiervoor bekijken. Ofwel het oorspronkelijke verdienmodel werkt beperkt. Ikzelf heb en gebruik Brave soms ook. Op zich fijne browser, maar heb die ads al vanaf het begin uitgezet. Ik vond het vrij irritant elke keer dezelfde ads te zien van hunzelf. Er zat weinig variatie in. Het gebruik van BAT als toepassing om sites iets te subsidiëren was daarnaast ook beperkt, want maar weinig sites doen er aan mee. Mogelijk dan dus een noodgedwongen stap van hun om het bedrijf en product in de lucht te houden. Afwachten hoe het eruit komt te zien en of ik het dan nog fijn vind te gebruiken.
Kerfuffle @Botmeister3 december 2022 10:55
Op zich betaal je al rioolheffing, onroerendezaakbelasting en zuiveringsheffing voor het gebruik van je toiletpot, dus het is niet alsof dat gratis is. Zou interessant zijn om dat af te schaffen, maar dat je dan wel 3 reclamefilmpjes moet zitten kijken voordat het doorspoelen werkt. Ik bedoel: Je zit er toch al.
MrMonkE @Kerfuffle3 december 2022 11:01
Ja, of nog even die 5 records invoeren die je volgens je werk quota vandaag nog af moest hebben.
"Wc-papier niet beschikbaar. 4 records te gaan."
TheVivaldi @Kerfuffle3 december 2022 17:05
En als je zo'n ouderwets toilethuisje in je tuin hebt zonder rioolafvoer en ook geen andere rioolafvoer in je huis hebt, moet je dan ook heffingen betalen?

En onroerendezaakbelasting geldt alleen voor koophuizen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 23:29]

jaaoie17 @Botmeister3 december 2022 10:56
Dan doe ik het wel in de tuin.
litebyte @jaaoie173 december 2022 11:42
Dan nog betaal je de heffingen althans als je al bent aangesloten. Volgens mij niet wettelijk mogelijk om zelf je menselijke mest afvoer te regelen in NL
TheVivaldi @litebyte3 december 2022 17:07
Als je een grote tuin of akkers hebt, kun je de menselijke mest nog goed inzetten. ;) Maar als je niet bent aangesloten (wat erg onwaarschijnlijk is in NL, maar even heel theoretisch gezien), moet je dan ook betalen?

Ik denk trouwens dat het best te regelen is om het af te laten voeren. Bouwvakkers gebruiken van die plastic wc-hokken die eens per week worden leeggezogen. Neem aan dat je als consument vast ook wel zoiets kunt regelen; zal alleen niet goedkoper zijn dan de rioolheffing.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 23:29]

litebyte @Botmeister3 december 2022 11:40
...er zijn alwel abonnementen voor toiletpapier
TheVivaldi @litebyte3 december 2022 17:06
Klopt, daar maak ik gebruik van.

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