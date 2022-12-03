Brave Search gaat reclame tonen en krijgt premiumoptie

De zoekmachine Brave Search gaat reclame tonen. Daarnaast gaat Brave Software een abonnement aanbieden voor gebruikers die liever geen advertenties willen zien. Het Search Premium-abonnement kost drie dollar per maand.

Brave Software schrijft dat de advertenties duidelijk worden gelabeld op Brave Search, zodat ze kunnen worden onderscheiden van de gewone zoekresultaten. Er wordt een icoontje getoond aan de rechterkant van een advertentie op de zoekmachine. De functie bevindt zich momenteel nog in de bètafase, daarom is er een bètalabel aan het pictogram bevestigd.

De ontwikkelaar benadrukt dat de advertenties gebruikers niet volgen of profileren. Brave zegt dat de advertenties gebruikmaken van drie soorten informatie: de zoekopdracht, het land van de gebruiker en het type apparaat waarmee de zoekopdracht is gedaan. Verder wordt er geen reclameprofiel van de gebruiker bijgehouden, beweert Brave.

Tijdens de bètafase wordt er alleen tekstreclame getoond op Brave Search. Brave Software is van plan de advertentiedienst op den duur te integreren met de privé-advertentiefunctie van de Brave Browser. Voorlopig krijgen gebruikers die hebben gekozen voor Brave Private Ads geen advertenties te zien bij de zoekmachine.