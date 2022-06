Brave Search is uit bèta en laat gebruikers eigen zoekrankings uitkiezen

Brave Search, de zoekmachine van Brave Browser, is uit de bèta gestapt. Tegelijkertijd is Brave begonnen met het testen van de zoekmachinetool Goggles. Gebruikers kunnen hiermee bepalen hoe hun zoekresultaten worden gerangschikt.

Volgens de eigen cijfers van Brave zijn er het afgelopen jaar ongeveer 2,5 miljard zoekopdrachten uitgevoerd via Search. De piek zit op 14,1 miljoen zoekopdrachten per etmaal. Omdat Brave naar eigen zeggen tevreden is over het toenemende gebruik van Search heeft het besloten om de zoekmachine uit de bèta te laten stappen.

De Goggles-tool is te vinden in een tabblad bij Search. Gebruikers kunnen hiermee de rankings van zoekresultaten aanpassen en kiezen welke resultaten hoger of lager moeten staan. Ook kunnen Goggles gedeeld worden met andere gebruikers. Een mogelijke toepassing van Goggles is het uitsluiten van websites die clickbait publiceren of content van andere bronnen zonder toestemming overnemen. Om de functie te demonstreren, heeft Brave zelf enkele Goggles beschikbaar gemaakt.

De eerste open bètaversie van de Search-zoekmachine verscheen vorig jaar. De zoekmachine van Brave kenmerkt zich door gebruikers niet te tracken. Er worden geen IP-adressen verzameld, al kunnen websitebeheerders bepaalde metrics zien door te kijken hoeveel unieke gebruikers via de Brave-zoekmachine bij hen terechtkomen. Ook maakt het bedrijf openbaar hoe het zoekalgoritme werkt.