Brave Search verwijdert laatste connecties met Bing-zoekmachine

De zoekmachine Brave Search heeft naar eigen zeggen de laatste overblijfselen van de connectie met Microsofts zoekmachine Bing verwijderd. Tot voor kort werd zo'n 7 procent van alle zoekopdrachten in Brave Search nog via Bing verwerkt.

Volgens de privacygerichte browser was 'totale onafhankelijkheid altijd het hoofddoel van Brave' en daar paste de afhankelijkheid van 'big tech' niet bij. De zoekmachine gebruikt daarom volgens Brave voortaan een volledig eigen index zonder gebruik van de Bing-zoekmachine-api. Daar zou de gebruiker eventueel nog wat last van kunnen hebben: "Het verwijderen van alle verzoeken via Bings api kan een effect hebben op bepaalde zoekopdrachten, voor sommige regio's en voor zoekresultaten specifiek voor een taal." Brave spoort gebruikers aan om zoveel mogelijk feedback te delen, wat gemakkelijk gemaakt is door een speciale knop onder de zoekbalk te plaatsen.

Als bijkomend voordeel van de onafhankelijke zoekindex bespaart Brave hier vermoedelijk ook wat geld mee, aangezien Microsoft de prijs voor het gebruik van de Bing-api volgende maand aanzienlijk verhoogt. Een gemiddeld abonnement kost, afhankelijk van de beperkingen wat het maximale aantal transacties per seconde betreft, vanaf 1 mei zo'n drie tot tien keer zoveel als voorheen. Met 22 miljoen zoekopdrachten per dag, waarvan dus zo'n 7 procent via Bing verliep, was Brave Search op basis van de oude prijzen van een S1-abonnement gemiddeld bijna 11.000 dollar per dag kwijt aan de zoekresultaten via Bing. Met de nieuwe prijzen zou dat zo'n 38.500 dollar per dag worden.