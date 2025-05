Groei Amazon Web Services neemt iets af, presteert toch beter dan verwacht

Amazon Web Services boekte in het eerste kwartaal van 2023 een omzet van ruim 21 miljard dollar, wat een stijging is van 16 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Een jaar geleden steeg de omzet uit de cloudafdeling van de techgigant nog met 37 procent.

De stagnerende groei van de AWS-afdeling zorgt zelfs voor een daling van het operationele inkomen binnen deze divisie, namelijk omgerekend 4,6 miljard euro in Q1 van 2023 tegenover bijna 5,9 miljard euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Na de verkoop van producten in de webshop en het faciliteren van webshopverkopen van derden zijn de Amazon Web Services-clouddiensten de belangrijkste inkomstenbron van het miljardenbedrijf; Amazon is daarin verreweg de grootste binnen deze sector.

Ondanks de mindere resultaten van deze belangrijke afdeling meldt Amazon een totale omzet van 115,5 miljard euro in Q1 van 2023, wat een stijging van 9 procent is ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Dat goede resultaat zorgt voor een winst van net geen 2,88 miljard euro, een bedrag dat ruim 41 procent hoger uitvalt dan verwacht en een immense stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, gezien het bedrijf toen nog een verlies van bijna 3,5 miljard euro draaide.

Hoewel de resultaten dus een stuk beter zijn dan vorig jaar, is Amazon voorzichtig; een 'onzekere economie' zorgt volgens het bedrijf voor het conservatiever uitgeven van geld, zowel bij Amazon als de consument. Dat uit zich wat die laatste categorie betreft in een gelijk gebleven uitgavepatroon in de webshop. Wat Amazon zelf betreft uitte zich dat dit jaar onder andere in 18.000 ontslagen in januari en nog eens 9.000 werknemers die in maart moesten vertrekken.