Techbedrijven ontsloegen vorig jaar 10 keer zoveel mensen als jaar ervoor

Techbedrijven hebben in 2022 in totaal rond 150.000 mensen ontslagen, zo zegt een verzamelsite voor cijfers over ontslagen. In 2021 ging het in totaal om rond 15.000 ontslagen, in 2020 waren dat er tussen maart en december 80.000.

De meeste ontslagen vielen in de laatste maanden van 2022, zo schrijft The Wall Street Journal op basis van cijfers die Layoffs.fyi online heeft staan. Meta en Amazon hadden de grootste ontslagrondes, met 11.000 en 10.000 ontslagen in november van vorig jaar. Ook Cisco en Twitter hadden grote ontslagrondes.

De grootste ontslagrondes van 2021 waren bij Katirra en Zillow, terwijl de meeste ontslagen in 2020 vielen bij het Nederlandse Booking.com. In Nederland vielen er verder ontslagen afgelopen jaren in de techsector bij Uber en MessageBird.

De cijfers brengen in kaart wat de economische recessie die vorig jaar in gang lijkt te zijn gezet voor effect heeft gehad op techbedrijven. In de jaren ervoor ging het economisch beter, maar vielen er nog steeds ontslagen door bedrijven die hard getroffen werden door de gevolgen van de coronapandemie.