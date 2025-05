'Microsoft-ontslagronde treft ook gameontwikkelaars Bethesda en 343 Industries'

Microsoft bevestigde onlangs een aanzienlijke ontslagronde waarbij het bedrijf 10.000 banen gaat schrappen en volgens informatie van Bloomberg worden gameontwikkelaars niet ontzien. Er zouden mensen bij Bethesda weg moeten en dat geldt ook voor Halo Infinite-studio 343 Industries.

Het gaat om een niet nader genoemd aantal bij Bethesda Game Studios en bij 343 Industries, aldus bronnen van Bloomberg die bekend met de plannen zouden zijn. In bepaalde gevallen zouden er ook banen worden geschrapt van veteranen die al meer dan tien jaar onderdeel van een Xbox-gamestudio waren. Ook een studio als The Coalition, bekend van de Gears of War-games, krijgt met de ontslagen te maken, meldt IGN.

Bloomberg-auteur Jason Schreier schrijft dat 343 Industries een e-mail naar het eigen personeel heeft gestuurd waarin wordt gesproken over 'het nemen van de moeilijke beslissing om bepaalde elementen in het team te herstructureren'. Er blijft wel gewoon ondersteuning voor de multiplayer van Halo Infinite.

Een direct gevolg van deze herstructurering is dat Joseph Staten zal worden overgeplaatst en deel gaat uitmaken van de bredere uitgeversdivisie van Xbox. Staten is een Halo-veteraan die zijn carrière in 1998 begon bij Bungie en in 2020 aan de slag ging bij 343 Industries om aan Halo Infinite te werken. Wat precies zijn nieuwe rol wordt en hoe zijn vertrek invloed heeft op 343 Industries is niet duidelijk.

Microsoft maakte onlangs bekend dat 10.000 banen worden geschrapt, wat volgens het bedrijf neerkomt op minder dan 5 procent van het totale persoonsbestand. Deze ontslagronde moet voor 31 maart afgerond zijn. Dit komt boven op eerdere ontslagrondes. Zo werden in oktober vorig jaar 'minder dan 1000 mensen ontslagen en in juli viel al het doek voor 1800 mensen. Als reden voor de huidige ontslagronde wordt onder meer de economische tegenwind genoemd; Microsoft-ceo Satya Nadella zei onlangs in een interview al dat de techsector 'twee lastige jaren' tegemoet gaat.