Satya Nadella: techindustrie gaat twee moeilijke jaren tegemoet

Microsoft-ceo Satya Nadella heeft tijdens een interview met het Indiase CNBC-TV18 gezegd dat de wereldwijde techindustrie nog twee moeilijke jaren tegemoet zal gaan. Nadien zal er volgens hem opnieuw sprake zijn van betere tijden.

Volgens Nadella zal er enerzijds sprake zijn van een recessie in sommige delen van de wereld. Anderzijds zal de toegenomen vraag naar tech afnemen nadat die is gestegen tijdens de coronapandemie. “We zullen ons moeten aanpassen en onszelf de vraag moeten stellen of we wel efficiënt en competitief genoeg zijn als bedrijf”, klonk het in het interview met CNBC-TV18.

De ceo van Microsoft ziet de toekomst van de techindustrie op lange termijn wel positief in. Steeds meer bedrijven en industrieën zouden volgens de man gebruikmaken van technologie en die hebben op termijn ook technologische infrastructuur nodig.

Nadella haalt ook de recente ontwikkelingen in AI aan. Volgens de ceo zal kunstmatige intelligentie de komende twee à drie jaar voor een 'paradigmawijziging' zorgen. Nadella zegt ook dat knowledge work en softwareontwikkeling "getransformeerd" zullen worden door AI. Hij maakt, wat betreft AI in het algemeen, de vergelijking met cloudcomputing dat volgens hem in 2007 en 2008 ook voor grote omwentelingen in de techindustrie heeft gezorgd.