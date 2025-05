Minister: Nederlandse scholen kunnen Microsoft 365 blijven gebruiken

Nederlandse onderwijsinstellingen kunnen nog steeds gebruik blijven maken van Microsoft 365, ondanks een Duitse uitspraak dat de tool in strijd zou zijn met de AVG. Volgens onderwijskoepel SURF is de tool al een tijd geleden aangepast om aan de wet te voldoen.

Ministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma van Onderwijs geven in een brief aan de Tweede Kamer antwoorden op vragen van een onderzoekscommissie. Die werden gesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Duitse Datenschutzkonferenz over het gebruik van Microsoft 365 in scholen. De organisatie concludeerde dat de tool in strijd was met de AVG. Microsoft 365 zou te veel diagnostische en andere persoonlijke data van scholieren verzamelen, waar geen opt-out voor bestond.

De ministers van en voor Onderwijs concluderen nu dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor Nederland. De ministers hebben onderzoek laten doen door SURF, een samenwerkingsverband van het Nederlandse hoger onderwijs. "Zij concluderen dat er geen reden is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van het gebruik van Microsoft 365 in het Nederlandse onderwijs", schrijven Dijkgraaf en Wiersma. Dat komt omdat er eerder al uitgebreid onderzoek is gedaan naar het gebruik van Google en later ook Microsoft bij de Nederlandse Rijksoverheid en in het onderwijs. Uit dat onderzoek kwamen verschillende aanbevelingen rollen, die door de techbedrijven inmiddels zijn aangepakt. Dat geldt in ieder geval voor de tools die op de Nederlandse markt worden gebruikt.

"Met deze afspraken worden de bevindingen van de DSK in Nederland voldoende ondervangen", schrijven de ministers. Daarmee zijn de Duitse privacyrisico's in Nederland niet meer aanwezig.