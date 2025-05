Broncode nooit uitgebrachte 3d-platformgame Rayman 4 lekt uit

De broncode van Rayman 4 is uitgelekt. De game, die nooit is uitgekomen, zou een nieuwe mainline Rayman-titel worden, maar in plaats daarvan kwam de partygame Rayman Raving Rabbids op de markt. De broncode gaat gepaard met een leveleditor, tussenfilmpjes en meer.

Volgens uitzoekwerk van Gamerant is de broncode op 4chan gepost, alvorens verder over het internet verspreid te worden. Het zou gaan om een alfabuild met broncode, modellen, leveleditor, tussenfimpjes en 'andere aspecten'. Geïnteresseerde gebruikers, zoals twitteraar RibShark, kammen het lek uit, op zoek naar de interessantste onderdelen.

Volgens RibSharks onderzoek zijn bijvoorbeeld riding mechanics aanwezig, dus een spelmechaniek waarbij Rayman op de rug van een ander wezen rijdt. In de bijgevoegde screenshot is dat een gigantische spin. Ook is er een level genaamd sphincter cell, in het Nederlands kringspiercel, wat een woordspeling is op Splinter Cell, een andere franchise van dezelfde uitgever. Verder is er een level waarin Rayman een gigantische robot van binnenuit moet vernietigen en zou hij in deze game een vriendinnetje hebben, waarvan het 3d-model nu ook in beeld is gebracht.

Rayman 4 was rond 2005 in ontwikkeling. In de plaats daarvan is Rayman Raving Rabbids uitgekomen. De Rabbids zouden ook in Rayman 4 zitten, maar kregen in Raving Rabbids een grotere rol, die in daaropvolgende games ook alleen maar groter werd. Raving Rabbids is ook een partygame, soortgelijk aan Mario Party, terwijl Rayman 4 meer een 'klassieke' Rayman-game geweest zou zijn. Sinds Raving Rabbids zijn er twee titels uitgekomen die puur om Rayman gaan: Rayman Legends en Origins, beide 2d-platformers. Van de meer op Rabbids gerichte game zijn er drie uitgekomen.